Латвия празднует Пасху

Новости Латвия | 12 апреля 2020 | 16:23

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Сегодня католики, лютеране, баптисты и представители некоторых других конфессий отмечают Пасху — праздник Воскресения Христова.

Православная Пасха отмечается через неделю — 19 апреля.

Сегодня все посвященные празднику богослужения можно будет посмотреть в прямой трансляции, посетить их нельзя — из-за ограничений, связанных с режимом ЧС.

В пасхальные выходные латвийцев призвали не ходить в гости и остаться дома — чтобы предотвратить распространение Covid-19.

Ранее премьер Кришьянис Кариньш призвал жителей Латвии не поддаваться соблазну и не посещать близких и родственников, а отметить Пасху в кругу семьи.

«Это хорошее свободное время, но у вируса каникул нет. Он продолжит свое дело, но и мы можем продолжить свое. На практике это означает – не нужно звать или ездить в гости к родным, близким, родителям или дедушкам с бабушками. Надо пережить это сложное время. Лучше позвоним близким, поздравим, а встретимся, когда уже кризис пройдет. Нужно держаться в кругу семьи, а если выходим на улицу, помнить про правило «два на два» - два человека и расстояние не менее двух метров. Продолжаем мыть руки, не трогать лицо и думать, что мы делаем. Это нас защищало и защитит в будущем!», - заявил Кариньш.

LSM