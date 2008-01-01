12 апреля
Всемирный день авиации и космонавтики
Именины:
Айнис, Юлийс / Захар, Савва
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете, более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду.
Источник: ignio.com
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0867 ()
|GBP
|0.8756 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|80.69 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 25 по 31 марта 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 14 справок о смерти.
2. В Даугаве выловили плот с контрабандой
3. Covid-19: в Латвии почти 400 заболевших
4. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
5. Фенолог: в апреле Черта изгнали с небес. Латвию еще ждут мокрый снег и заморозки
6. Covid-19 в Латвии: 509 случаев заболевания
7. Covid-19 в Латвии: 533 заболевших
8. Covid-19: выявленных носителей вируса в Латвии теперь 376
9. На Пасху ожидается похолодание
10. Полиция самоуправления в Пасхальные выходные будет патрулировать в усиленном режимe
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 12 апреля 2020 | 16:23
Латвия празднует Пасху
Сегодня католики, лютеране, баптисты и представители некоторых других конфессий отмечают Пасху — праздник Воскресения Христова.
Православная Пасха отмечается через неделю — 19 апреля.
Сегодня все посвященные празднику богослужения можно будет посмотреть в прямой трансляции, посетить их нельзя — из-за ограничений, связанных с режимом ЧС.
В пасхальные выходные латвийцев призвали не ходить в гости и остаться дома — чтобы предотвратить распространение Covid-19.
Ранее премьер Кришьянис Кариньш призвал жителей Латвии не поддаваться соблазну и не посещать близких и родственников, а отметить Пасху в кругу семьи.
«Это хорошее свободное время, но у вируса каникул нет. Он продолжит свое дело, но и мы можем продолжить свое. На практике это означает – не нужно звать или ездить в гости к родным, близким, родителям или дедушкам с бабушками. Надо пережить это сложное время. Лучше позвоним близким, поздравим, а встретимся, когда уже кризис пройдет. Нужно держаться в кругу семьи, а если выходим на улицу, помнить про правило «два на два» - два человека и расстояние не менее двух метров. Продолжаем мыть руки, не трогать лицо и думать, что мы делаем. Это нас защищало и защитит в будущем!», - заявил Кариньш.
Добавить комментарий