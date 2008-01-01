12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики

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Сегодня, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правило бритвы Оккама "Не стоит приумножать сущности сверх необходимости".

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 12 апреля 2020 | 16:18

После Пасхи в Латвии будет холодно

Daugavpils.lv

Следующая неделя в Латвии будет прохладной, во вторник местами возможен снег, прогнозируют синоптики, сообщает агентство LETA.

В понедельник с северо-западным ветром в Латвию начнет поступать холодный воздух, дождь во многих местах перейдет в снег и град. Во вторник временами возможен снег, местами сильный, а также дождь, на побережье северо-западный ветер будет дуть порывами до 23 метров в секунду, температура воздуха не превысит +1..+6 градусов.

В среду также ожидаются осадки, а во второй половине недели их станет меньше. Температура воздуха составит +5..+13 градусов, ночью ожидается понижение до -5 градусов.

LSM

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