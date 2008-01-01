Даугавпилчанка посвятила коронавирусу стихи

Новости Культура | 11 апреля 2020 | 18:23

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Анастасия Сазанкова, самодеятельная художница и поэтесса из Даугавпилса, тщательно выполняет все предписания, связанные с пандемией Сovid-19. И даже сверх того: написала стихотворение, в котором отразилась нынешняя ситуация, и любезно поделилась текстом с Rus.Lsm.lv.

В карантине

Древний вспомни неспокойный век…

Грешат народы и страдают.

Слаб и безумен человек,

Чума же силы набирает.

Ищут защиты: и страх, и бег.

Мира в мире люди чают…

А просвещенный теперь век

«Декамерон» напоминает.

Далеко Ухань и близко,

Коронавируса страница,

Поле сражения и тризна,

И уходящих лица, лица…

Не спит Харон ни день, ни ночь,

Но, кажется, что не устал.

С косой старуха косу точит,

Приоткрывая свой оскал.

Навалы черная волна

Через веси и города,

Через Европу легким маршем

Катит всё дальше, дальше.

Избавь, Господь, от перегрузок,

Рать эскулапов сохрани.

Услышать бы салют из пушек,

Что изжили мы беды земли.

А. Сазанкова родилась в Белоруссии. Закончила медицинское училище в Полоцке, затем медицинский институт в Минске. В Даугавпилсе живет с 1974 года. В 80-ые годы окончила Заочный народный университет искусств в Москве, с 1993 года – на пенсии: «Есть хлеб и кров — творить готов». Активно участвует в работе Центра белорусской культуры и белорусского культурно-просветительного общества «Уздым». Регулярно устраивает персональные выставки, пишет стихи и поэмы.

«Я не понимаю пессимистов. Я врач и не устаю восхищаться людьми и жизнью как чудом», — как-то сказала она мне, открывая свою очередную выставку. Звучит очень актуально.

LSM