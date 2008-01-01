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Новости Культура | 11 апреля 2020 | 18:23

Даугавпилчанка посвятила коронавирусу стихи

BKC

Анастасия Сазанкова, самодеятельная художница и поэтесса из Даугавпилса, тщательно выполняет все предписания, связанные с пандемией Сovid-19. И даже сверх того: написала стихотворение, в котором отразилась нынешняя ситуация, и любезно поделилась текстом с Rus.Lsm.lv.

В карантине

Древний вспомни неспокойный век…
Грешат народы и страдают.
Слаб и безумен человек,
Чума же силы набирает.

Ищут защиты: и страх, и бег.
Мира в мире люди чают…
А просвещенный теперь век
«Декамерон» напоминает.

Далеко Ухань и близко,
Коронавируса страница,
Поле сражения и тризна,
И уходящих лица, лица…

Не спит Харон ни день, ни ночь,
Но, кажется, что не устал.
С косой старуха косу точит,
Приоткрывая свой оскал.

Навалы черная волна
Через веси и города,
Через Европу легким маршем
Катит всё дальше, дальше.

Избавь, Господь, от перегрузок,
Рать эскулапов сохрани.
Услышать бы салют из пушек,
Что изжили мы беды земли.

А. Сазанкова родилась в Белоруссии. Закончила медицинское училище в Полоцке, затем медицинский институт в Минске. В Даугавпилсе живет с 1974 года. В 80-ые годы окончила Заочный народный университет искусств в Москве, с 1993 года – на пенсии: «Есть хлеб и кров — творить готов». Активно участвует в работе Центра белорусской культуры и белорусского культурно-просветительного общества «Уздым». Регулярно устраивает  персональные выставки, пишет стихи и поэмы.

«Я не понимаю пессимистов. Я врач и не устаю восхищаться людьми и жизнью как чудом», — как-то сказала она мне, открывая свою очередную выставку. Звучит очень актуально.

LSM

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