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Новости Латвия | 11 апреля 2020 | 18:12
Covid-19 в Латвии: 630 случаев заболевания
По состоянию на утро 11 апреля в Латвии было зарегистрировано 18 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В целом Covid-19 был констатирован у 630 человек в Латвии. Всего в Латвии сделано 27796 анализов на коронавирусную инфекцию.
Ранее сообщалось, что Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о смерти третьего пациента с Covid-19. Этот пациент в возрастной группе 50-60 лет находился в тяжелом состоянии и на протяжении двух недель проходил лечение в Восточной больнице.
Ранее премьер Кришьянис Кариньш призвал жителей Латвии не поддаваться соблазну и не посещать близких и родственников, а отметить Пасху в кругу семьи.
«Это хорошее свободное время, но у вируса каникул нет. Он продолжит свое дело, но и мы можем продолжить свое. На практике это означает – не нужно звать или ездить в гости к родным, близким, родителям или дедушкам с бабушками. Надо пережить это сложное время. Лучше позвоним близким, поздравим, а встретимся, когда уже кризис пройдет. Нужно держаться в кругу семьи, а если выходим на улицу, помнить про правило «два на два» - два человека и расстояние не менее двух метров. Продолжаем мыть руки, не трогать лицо и думать, что мы делаем. Это нас защищало и защитит в будущем!», - заявил Кариньш.
Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.
С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.
Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи. По их прогнозам, теперь будет расти число случаев заражения внутри Латвии.
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