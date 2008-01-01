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Сегодняшний день будет зависеть от того, как вы его начнете, сможете ли поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить, это приведет лишь к полной недееспособности.
Источник: ignio.com
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Новости Политика | 9 апреля 2020 | 16:55
Краславская дума ищет директора для школы "Варавиксне"
Краславская краевая дума объявлила конкурс на вакантную должность директора Краславской средней школы «Варавиксне».
Заявку можно подавать в краевую думу с 30 марта до 20 апреля 17.00 лично (предварительно связавшись по тел. 65624383) или отослав по почте на адрес: Краславская краевая дума, ул. Ригас 51, Краслава, LV – 5601.
Документы, подписанные надежной электронной подписью, можно отсылать на э-почту dome@kraslava.lv
kraslava.lv
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