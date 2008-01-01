10 апреля
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Общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 10 апреля 2020 | 16:18
Погода на Пасху: прогноз неутешительный
В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится, могут пойти дожди и снег, прогнозируют синоптики.
В Страстную пятницу в страну поступит более прохладный и более сухой воздух из Арктики, но погода ожидается преимущественно солнечная. На большей части территории температура воздуха ночью понизится до +1 ..- 2 градуса, а днем повысится до +7 .. + 11 градусов.
В субботу также ожидается в основном сухая и солнечная погода, в то время как Пасха может быть дождливой. На второй день Пасхи с северо-запада придет холодный воздух, а в начале следующей недели ожидается снег и сильный северо-западный ветер.
В течение следующей недели температура повысится и, возможно, достигнет +20 градусов.
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