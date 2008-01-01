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Новости Общество | 10 апреля 2020 | 15:54

Под Даугавпилсом пройдут военные учения НАТО

Пресс-фото

С 13 по 18 апреля в Даугавпилсском крае на полигоне "Межа Мацкевичи" будут проводиться военные учения Steel Brawler, направленные на совершенствование размещенной в Латвии боевой группы расширенного присутствия НАТО и на слаженность действий вооруженных сил.

В учениях Steel Brawler примут участие около 600 солдат и 100 единиц военной техники. Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада — ее образуют около 1 400 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в порядке ротации исполняют служебные обязанности в Латвии; участие учениях вместе с Национальными вооруженными силами улучшает совместимость с региональными союзниками.

С 13 по 18 апреля на маршруте Адажская военная база — Даугавпилсский край, полигон "Межа Мацкевичи" — база в Адажи будет осуществляться перемещение военной техники — в связи с чем возможны кратковременные ограничения движения транспорта.

Вооруженные силы извиняются за доставленные неудобства и просят с пониманием относиться к возможным временным ограничениям движения по автомобильным дорогам.

Колонны военной техники будут сопровождать военная полиция или Центр координации перемещения. При приближении к колонне военной техники водителей просят соблюдать Правила дорожного движения и не мешать движению колонны, например, пытаясь ее обогнать.

Delfi

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