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Новости Латвия | 10 апреля 2020 | 15:23
Где получить медпомощь в праздники
Отличие этих пасхальных выходных от всех предыдущих долгих праздников — в том, что если вам в период с 10 по 13 апреля включительно нужна будет помощь врачей, прежде всего нужно будет связаться с медучреждением по телефону. Ехать туда без предварительного согласования с врачом или администрацией нельзя, предупреждает Национальная служба здоровья (NVD).
В случае небольших проблем со здоровьем получить рекомендации о лечении можно по консультативному телефону семейных врачей 66016001. Туда же имеет смысл звонить, если у вас есть сомнения, требует ли состояние пациента вызова Службы неотложной медпомощи.
В Риге и других крупных городах обратиться можно и к дежурным семейным врачам. Но прежде чем отправиться в поликлинику, обязательно позвоните доктору и договоритесь о визите. Являться нужно строго в назначенное время — это позволит избежать контакта с другими пациентами.
Стоимость визита к дежурному врачу для лиц до 65 лет составляет два евро, для людей старше этого возраста — один евро.
В случае травм — ожогов, переломов, растяжений — и при резком ухудшении самочувствия помощь населению оказывают в пунктах срочной медпомощи.
В свою очередь, в критических ситуациях, когда речь идет о спасении жизни людей, нужно вызывать «скорую помощь» по телефону 113.
Подробнее —на сайте Национальной службы здоровья.
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