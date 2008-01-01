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Хорошенько подумайте прежде, чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим.

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Новости Общество | 9 апреля 2020 | 21:15

В консульстве Беларуси прием документов на приграничье - по почте и через турфирмы

В связи с продлением на территории Латвийской Республики режима чрезвычайной ситуации Генеральным консульством Республики Беларусь в г.Даугавпилсе приём документов на оформление разрешений на приграничное передвижение будет осуществляться по почте и

Приём документов на оформление разрешений на приграничное передвижение будет осуществляться

1. по почте
Все необходимые документы высылаются почтой (паспорт и его ксерокопия; заполненная анкета установленного образца (в текстовом формате); 2 цветные фотографии размером 3 х 4 см; полис медицинского страхования в 1 экз.; документы, подтверждающие необходимость многократного посещения приграничной территории Республики Беларусь (справка о захоронении/месте жительства, документы подтверждающие родство); справка о декларации места жительства, подтверждающая проживание на приграничных территориях не менее одного года на момент подачи документов).

Оплата консульского сбора (20 евро) осуществляется с использованием интернет-банкинга на счет в AS «SEB banka»: SWIFT: UNLALV2X, Konts: LV63UNLA 0050 0085 9867 0.

2. через туристические компании, аккредитованные при Генеральном консульстве.

Вся информации по телефонам: 65420900, 65420965

Выдача паспортов и разрешений, находящихся в Генконсульстве, осуществляется в прежнем режиме.

Посещение Генконсульства допускается только в защитной маске и перчатках!!!

Вышеизложенные меры носят временный характер и будут отменены после урегулирования ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе

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