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Новости Культура | 10 апреля 2020 | 17:02  

Юбилейная выставка художника Василия Малыщица посвящена родным местам

ЦБК

8 апреля 2020 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) выставлены картины и скульптуры рижского художника с белорусскими корнями Василия Малыщица, приуроченные к его юбилею и посвященные малой родине. Но выставка пока что доступна только виртуально, в связи с чрезвычайной ситуацией из-за Covid 19; ее официальное открытие запланировано на конец мая.

В конце мая в рамках Дней белорусской культуры в помещении Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК) откроется персональная выставка картин В. Малыщица – белорусского художника Латвии, члена правления Объединения художников-белорусов Балтии «Маю гонар».

Родина В.Малыщица – Западное Полесье, село Спорово Березовского района Брестской области. Он родился 8 апреля 1960 года в семье обработчиков дерева. Учился в Споровской средней школе, окончил Бобруйское профессионально-техническое училище и в 1978 году получил специальность столяра-краснодеревщика. А через восемь лет его, уже выпускника Белорусского театрально-художественного института, направили на работу главным художником Дома культуры Рижского электромеханического завода.

С 1991 года Василий Малыщиц занимается резьбой по дереву, реставрацией мебели для интерьера. И его заказы очень интересные. В частности, наш земляк отреставрировал старые деревянные киоты бывшей белорусской униатской, а ныне русской православной Троицкой церкви в Риге. Он также сделал отличную реставрацию и роспись сундука для музейной экспозиции ЦБК «Белорусская хатка».

В.Малыщиц активно включился в общественную и творческую жизнь белорусской диаспоры в Латвии: он был председателем «Свитанка» (1996-2000), является заместителем председателя Объединения художников-белорусов Балтии «Маю гонар». В 2005 году в Риге прошла первая персональная выставка В. Малыщица, а в 2006 году Министерство культуры Латвии вручило ему диплом за популяризацию белорусской культуры в этой стране.

Любители искусства и живописи Даугавпилса достаточно хорошо знакомы с талантливыми работами художника. Здесь уже состоялось несколько коллективных выставок с участием Василия: одна в рамках выставки Объединения художников-белорусов Балтии «Маю гонар» в Даугавпилском краеведческом и художественном музее, другая – в ЦБК. Продолжение плодотворного сотрудничества – персональная выставка В. Малыщица в Даугавпилсе; об этом будет дополнительное сообщение.

А господина Василия искренне поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, энергии и вдохновения на долгие годы!

На фото: портрет Василия Малыщица из его личного архива
 

ЦБК

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