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Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки.
Источник: ignio.com
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Новости Политика | 9 апреля 2020 | 20:59
На должность руководителя Социальной службы претендуют 4 кандидата
Даугавпилсская городская дума объявляла конкурс на должность руководителя Социальной службы. Приём документов завершился 6 апреля. Получены заявки от 4 претендентов.
се полученные документы оценит комиссия, которая и определит лучшего кандидата на должность руководителя Даугавпилсской Социальной службы.
На данный момент служебные обязанности руководителя исполняет Элита Кузьмина.
Daugavpils.lv
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