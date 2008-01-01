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Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки.

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Новости Политика | 9 апреля 2020 | 20:59

На должность руководителя Социальной службы претендуют 4 кандидата

D-fakti.lv

Даугавпилсская городская дума объявляла конкурс на должность руководителя Социальной службы. Приём документов завершился 6 апреля. Получены заявки от 4 претендентов.

се полученные документы оценит комиссия, которая и определит лучшего кандидата на должность руководителя Даугавпилсской Социальной службы.

На данный момент служебные обязанности руководителя исполняет Элита Кузьмина.

Daugavpils.lv

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