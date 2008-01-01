На должность руководителя Социальной службы претендуют 4 кандидата

Водолей

21 января

- 18 февраля

Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки.