Covid-19 в Латвии: 589 случаев заболевания

Новости Латвия | 9 апреля 2020 | 20:33

LETA LETA

За последние сутки было проверено 1422 тестов на Covid-19, из которых положительными оказались 12, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Таким образом, число подтвержденных носителей выросло до 589. Всего было проведено 25 458 проверок.

Сейчас 38 пациентов находятся в больнице. У 35 болезнь протекает умеренно, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Как уже писал Rus.Lsm.lv, в Рижской Восточной больнице (RAKUS) 7 апреля умер мужчина 75 лет, у которого был констатирован коронавирус Covid-19. Об умершем пациенте SPKC сообщает следующее. Проведенное эпидемиологическое расследование показало, что пациент заразился от человека, у которого ранее был подтвержден диагноз — Covid-19, сообщает учреждение на своем сайте. У скончавшегося пациента имелись хронические заболевания, в связи с ухудшением самочувствия мужчину поместили в стационар, где он и умер спустя неделю.

Это в Латвии — второй официально подтвержденный случай смерти пациента с коронавирусом. Относительно еще одного, третьего, случая пока ожидается заключение паталогоанатома, добавляет SPKC.

Ранее Rus.Lsm.lv писал, что в субботу, 4 апреля, умер один из постояльцев приюта Zilais krusts («Синий крест») — у него был положительный анализ на Covid-19. У скончавшегося также имелось несколько хронических заболеваний. Еще ранее скончалась инфицированная коронавирусом 99-летняя пациентка — она с 27 марта находилась в Центре инфектологии, но, как подчеркивает Минздрав, женщина умерла от других причин. В течение первых трех дней пациентка находилась на лечении в отделении интенсивной терапии. Когда состояние стабилизировалось, ее перевели в отделение для дальнейшего лечения. Причиной смерти стал не Covid-19, а другие хронические заболевания, подчеркивает Минздрав.

«В последнюю неделю данные эпидемиологического надзора показывают, что число регистрируемых случаев Covid-19 сократилось, это может указывать на стабилизацию эпидемиологической ситуации, как результат введенных в стране 12 марта ограничительных мероприятий. Однако следует помнить,что сейчас SPKC работает с 2500 контактными лицами. Поэтому сейчас мы не можем считать, что теперешние показатели свидетельствуют об окончании эпидемии. Все еще необходимо соблюдать меры предосторожности», — заявил начальник департамента оценки рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

LSM