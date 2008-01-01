Коммерсантов просят заполнить заявления на льготы по аренде недвижимости самоуправления

Новости Общество | 9 апреля 2020 | 20:16

Основываясь на принятых 2 апреля правилах Кабинета Министров №180 «Правила об освобождении или снижении арендной платы для публичных лиц или принадлежащих им обществ капитала в связи с распространением COVID-19», Департамент управления недвижимостью Даугавпилсской городской думы просит заполнить заявления, которые нужно отправлять арендодателям.

Если договор заключен с Даугавпилсской думой напрямую, то заполненные формы необходимо отправлять на адрес info@daugavpils.lv, а если с каким-либо из учреждений самоуправления, то на официальную электронную почту этих заведений (СПИСОК). В бумажном формате заявления можно отправлять по почте или приносить на адрес Даугавпилсской думы (ул. Кр.Валдемара 1, LV-5401).

Освобождение от арендной платы или ее снижение будет действовать в течение периода с 12 марта до конца объявленной чрезвычайной ситуации.

Самоуправление также призывает представителей частного сектора быть максимально отзывчивыми и поддержать представителей тех отраслей, снижение доходов которых напрямую связано с текущей ситуацией в стране. Обеспечив даже небольшое снижение аренды сейчас, после кризиса предприниматели смогут восстановиться намного быстрее и продолжить свою работу в полном объеме.

Daugavpils

