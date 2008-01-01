Полиция самоуправления в Пасхальные выходные будет патрулировать в усиленном режимe

Новости Общество | 7 апреля 2020 | 20:35

Даугавпилсская Полиция самоуправления напоминает, что, согласно распоряжению Кабинета министров № 103 от 12 марта 2020 года “Об объявлении чрезвычайной ситуации”, в общественных местах – как в помещениях, так и за их пределами – жители обязательно должны соблюдать по меньшей мере двухметровую дистанцию друг от друга.

Не соблюдать дистанцию имеют право только члены семьи или лица, проживающие в одном домашнем хозяйстве, лица, выполняющие трудовые или служебные обязанности, а также пары. Во всех остальных случаях соблюдение дистанции является обязательным.

Запрещены любые публичные мероприятия (согласно определениям, установленным Законом о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий).

Запрещены собрания, шествия и пикеты (согласно определению, установленному законом "О собраниях, шествиях и пикетах").

Запрещены религиозные действия, осуществляемые при скоплении народа.

Запрещается деятельность спортивных залов и помещений для занятий спортом.

Запрещены любые частные мероприятия, за исключением похоронных церемоний на открытом воздухе, во время которых соблюдается взаимная дистанция (два метра) между лицами и другие правила эпидемиологической безопасности.

Daugavpils.lv