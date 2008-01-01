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Новости Происшествия | 7 апреля 2020 | 20:19

В Даугавпилсе ночью в пожаре погиб человек

Пресс-фото

В Даугавпилсе 7 апреля, в 23.34 ,пожарные выехали на вызов, где в жилом доме образовался дым. Выяснилось, что в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горят бытовые вещи на площади 10 кв.м., сообщает Пожарно-спасательная служба.

Еще до прибытия спасателей один человек сам выбрался из горящей квартиры. Во время тушения на месте был найден умерший человек.

В 1.48 ч. пожар с высоким риском был потушен.

Пожарно-спасательная служба напоминает, что с 1 января этого года детекторы дыма должны быть установлены во всех жилищах - как в квартирах, так и в частных домах, но в частных домах дополнительно должен быть установлен огнетушитель!
 

D-fakti.lv

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