Белорусский художник из Риги удаленно отмечает юбилей в Даугавпилсе

Новости Культура | 7 апреля 2020 | 19:59

Давно живущий в столице Латвии уроженец Полесья Василь Малыщиц 8 апреля празднует 60-летие. Художник и реставратор планировал в этот день открыть в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) персональную выставку «Мой родной уголок», но вмешалась пандемия. Готовую экспозицию почти в полном одиночестве посетил Rus.Lsm.lv.

— В Белоруссии три последних года посвящены теме малой родины, — рассказала, предварительно отойдя на два метра, руководитель ЦБК Жанна Романовская. — И жители страны, и белорусы зарубежья с особой теплотой вспоминают родны кут, свою малую родину, это очень цепляет людей, наполняет их сердца теплом. Выставка Василя пронизана любовью к родному Полесью. За несколько дней до введения в Латвии режима чрезвычайной ситуации я успела привезти картины и деревянные скульптуры в Даугавпилс, вот сейчас всё разместили. Очень хотели открыть 8 апреля — в день юбилея, потом стали надеяться на 16-е, но теперь понимаем, что и 16-го… Что же, будем ждать. Еще хочу сказать, что Василь — наш давний друг, он расписал входящий в постоянную экспозицию Центра белорусской культуры куфар — старинный сундук, в который девушки обычно складывали приданое.

В телефонном разговоре с Rus.Lsm.lv художник не скрывал легкой грусти: «Конечно, жаль, что так получилось. Это моя первая персональная выставка в Даугавпилсе, дети из Минска собирались на открытие приехать…

Я живу в Риге с 1986 года. Жену направили туда работать, и я поехал с ней. Помню, что сразу попал в латышский коллектив одного из дворцов культуры, я же по-латышски ни слова не знал, но никаких проблем не было. Доброжелательная атмосфера, я быстро интегрировался. Мне Латвия всегда нравилась — здесь даже воздух сырой и такой … болотистый, как в Полесье. И среди картин, которые я отобрал для выставки в Даугавпилсе, есть два латвийских пейзажа. Латвия — тоже часть моего родного уголка.

Будем надеяться на лучшее. Сейчас мы все в одинаковой ситуации — попали в дождь без зонта».

Василь Малыщиц закончил Бобруйское художественное училище, высшее образование получил в театрально-художественном институте в Минске (ныне — Белорусская государственная академия искусств). Регулярно участвует в экспозициях объединения белорусских художников Балтии «Маю гонар» («Честь имею»). В 2005 году в Риге была большая персональная выставка художника.

Фото из личной коллекции В.Малыщица

LSM