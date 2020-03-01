7 апреля
Всемирный день здоровья
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Хелмутс, Зина, Зинаида / Генрих, Тихон
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 апреля 2020 | 19:18
Ушли в мир иной...
С 1 по 7 апреля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 17 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Aleksejeva Marija (01.03.1933 - 01.04.2020)
Ancveire Regīna (20.11.1928 - 03.04.2020)
Bambāne Miropija (08.12.1941 - 01.04.2020)
Demjanovs Vasilijs (28.07.1936 - 03.04.2020)
Fjodorovs Grigorijs (16.11.1930 - 06.04.2020)
Grausa Regīna (19.05.1940 - 01.04.2020)
Ivanova Ņina (21.01.1934 - 05.04.2020)
Korņejeva Ņina (09.02.1939 - 28.03.2020)
Krukovska Regīna (09.10.1925 - 01.04.2020)
Kuzņecova Marija (11.06.1943 - 05.04.2020)
Leikuma Olga (11.04.1927 - 01.04.2020)
Ļebedevs Josifs (09.11.1952 - 02.04.2020)
Mamedovs Vladimirs (19.05.1946 - 04.04.2020)
Matvejeva Uļjana (31.10.1942 - 03.04.2020)
Šeršņova Tatjana (18.01.1929 - 05.04.2020)
Teivāne Teresa (15.06.1939 - 03.04.2020)
Voroņeckis Zenons (14.04.1963 - 04.04.2020).
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