В Даугавпилс приходит весна и пасхальное настроение

Новости Общество | 7 апреля 2020 | 19:15

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Несмотря на чрезвычайную ситуацию, Даугавпилсские художники настроены оптимистично и позаботились о прекрасном праздничном убранстве, в котором город с достоинством встретит Пасху.

Вдоль улицы Ригас радуют яркие расписные декоры в форме яиц. Они были созданы в предыдущие годы. В этом году акция по созданию таких декоров не проходила.

Украшена площадь Виенибас, праздничные композиции установлены также в микрорайонах города.

Это убранство наверняка подарит радостное настроение, светлые мысли и веру в лучшее. Наслаждайтесь им во время неспешных прогулок под лучами весеннего солнца, соблюдая при этом все меры предосторожности.

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