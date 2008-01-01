7 апреля

Всемирный день здоровья

Именины:
Хелмутс, Зина, Зинаида / Генрих, Тихон

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня будет важно не то, что вы знаете, а то, как вы эти знания получили. Если вы не желаете распространяться на эту скользкую тему, лучше означенную информацию оставить при себе.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
15 .. 17 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
5 .. 7 м/с
среда
Ночь
7 .. 9 C
Утро
6 .. 8 C
Ветер
6 .. 8 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 25 по 31 марта 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 14 справок о смерти.

2. В Даугаве выловили плот с контрабандой

3. Covid-19: в Латвии почти 400 заболевших

4. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

5. К выходным станет теплее — но дождливее

6. Covid-19: выявленных носителей вируса в Латвии теперь 376

7. В этом году март был холоднее января

8. Еще два дня принимаются заявки на участие в программе софинансирования по сохранению духовного наследия

9. В заведениях общепита ужесточаются правила

10. В понедельник утром ожидается мороз до -9 градусов, возможен снег

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Общество | 7 апреля 2020 | 19:15

В Даугавпилс приходит весна и пасхальное настроение

Daugavpils.lv

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, Даугавпилсские художники настроены оптимистично и позаботились о прекрасном праздничном убранстве, в котором город с достоинством встретит Пасху.

Вдоль улицы Ригас радуют яркие расписные декоры в форме яиц. Они были созданы в предыдущие годы. В этом году акция по созданию таких декоров не проходила.

Украшена площадь Виенибас, праздничные композиции установлены также в микрорайонах города.

Это убранство наверняка подарит радостное настроение, светлые мысли и веру в лучшее. Наслаждайтесь им во время неспешных прогулок под лучами весеннего солнца, соблюдая при этом все меры предосторожности.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 