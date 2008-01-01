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Новости Общество | 7 апреля 2020 | 19:09
Дума поможет даугавпилчанам с питанием в чрезвычайной ситуации
6 апреля на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили обязывающие правила «Поддержка Даугавпилсского городского самоуправления во время чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19», предусматривающие пособия жителям в кризисной ситуации, материальную поддержку и поддержку на питание для детей.
Обязывающие правила предусматривают:
ПОСОБИЕ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Пособие в кризисной ситуации присваивается лицу на период времени, когда в стране объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением Covid-19 и в течение одного месяца после завершения чрезвычайной ситуации, если лицо по независящим от него обстоятельствам собственными силами не может обеспечить свои основные потребности, и ему необходима материальная помощь, если оно соответствует какому-либо из критериев:
у лица в связи с чрезвычайной ситуацией нет доходов (например, человек находится в отпуске за свой счёт не менее одного месяца, человеку присвоен статус безработного, но пособие по безработице еще не получено, или Государственное агентство социального страхования приняло решение отказать в присвоении пособия, кроме случаев, когда лицо прекратило трудовые отношения по собственному желанию, что необходимо подтвердить соответствующими документами;
у лица возникли дополнительные расходы, которые оно само не может покрыть, находясь в самоизоляции в связи с возвращением из другой страны (например, доходы и накопления потрачены на дополнительное жильё, гостиницу, транспорт, что необходимо подтвердить соответствующими документами);
лицо находится или находилось в карантине, и, в связи с этим, не имеет средств к существованию, что подтверждено соответствующими документами.
Пособие в кризисной ситуации может быть выплачено одному лицу в размере 150 EUR в месяц в трехмесячный период.
Пособие в кризисной ситуации администрирует учреждение Даугавпилсского самоуправления «Социальная служба». Оно рассматривает заявления, поданные на выплату этого пособия.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Для обеспечения социального дистанцирования на период времени, когда в стране объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением Covid-19, присваивается материальная поддержка в объеме 30 EUR в месяц в виде двух продуктовых пакетов стоимостью 15 EUR каждый, без заявления лиц следующим группам жителей:
проживающим отдельно лицам с инвалидностью, доходы которых не превышают 200 EUR в месяц и которым присвоен статус малоимущего или малообеспеченного;
проживающим отдельно лицам пенсионного возраста, доходы которых не превышают 200 евро в месяц и которым присвоен статус малоимущего или малообеспеченного.
Социальная служба администрирует оказание помощи и организует доставку продуктовых пакетов по месту жительства.
ПОСОБИЕ НА ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Поддержку на питание для детей на основании заявления лицо (в том числе приемные родители и опекуны), на обеспечении которого находится ребенок и которому не присвоен статус малоимущего или малообеспеченного, получает в следующем порядке:
за каждого ребенка дошкольного возраста семье (лицу) во время чрезвычайной ситуации полагается одноразовая поддержка в размере 40 EUR за апрель и май 2020 года (сразу за два месяца) – карта на приобретение продуктов питания в магазине;
за каждого ребенка, который является воспитанником 1-12 класса общеобразовательного учебного учреждения или учится на дневном отделении профессионального учебного учреждения (независимо от того, на административной территории какого самоуправления оно находится), полагается одноразовая поддержка в размере 60 EUR за апрель и май 2020 года (сразу за два месяца) – карта на приобретение продуктов питания в магазине.
Семья может вместо карточки на приобретение продуктов выбрать поддержку в виде безналичного перечисления на банковский счет одного из родителей.
Поддержку на питание детей из малообеспеченной и малоимущей семьи, на попечении которой (в том числе приёмной семьи и опекунов) находится ребенок, получают следующим образом:
до 9 апреля 2020 года детей обеспечивают бесплатными обедами;
с 10 апреля 2020 года за каждого ребенка дошкольного возраста семье (лицу) во время чрезвычайной ситуации полагается одноразовая поддержка в размере 40 EUR за апрель и май 2020 года (сразу за два месяца) – карта на приобретение продуктов питания в магазине;
с 10 апреля 2020 года за каждого ребенка, который является воспитанником 1-12 класса общеобразовательного учебного учреждения или учится на дневном отделении профессионального учебного учреждения (независимо от того, на административной территории какого самоуправления оно находится), полагается одноразовая поддержка в размере 60 EUR за апрель и май 2020 года (сразу за два месяца) – карта на приобретение продуктов питания в магазине.
Выплату поддержки на питание администрирует и выдачу карт на приобретение продуктов обеспечивает Даугавпилсское Управление образования. Управление образования заключает договор с торговыми местами, где можно будет использовать выданные карты.
Заявления для получения поддержки на питание родители (опекуны) должны подать в Управление образования с 20 апреля 2020 года и не позже, чем до 15 мая 2020 года.
Daugavpils.lv
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