Дума поможет даугавпилчанам с питанием в чрезвычайной ситуации

Новости Общество | 7 апреля 2020 | 19:09

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6 апреля на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили обязывающие правила «Поддержка Даугавпилсского городского самоуправления во время чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19», предусматривающие пособия жителям в кризисной ситуации, материальную поддержку и поддержку на питание для детей.

Обязывающие правила предусматривают:

ПОСОБИЕ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

Пособие в кризисной ситуации присваивается лицу на период времени, когда в стране объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением Covid-19 и в течение одного месяца после завершения чрезвычайной ситуации, если лицо по независящим от него обстоятельствам собственными силами не может обеспечить свои основные потребности, и ему необходима материальная помощь, если оно соответствует какому-либо из критериев:

у лица в связи с чрезвычайной ситуацией нет доходов (например, человек находится в отпуске за свой счёт не менее одного месяца, человеку присвоен статус безработного, но пособие по безработице еще не получено, или Государственное агентство социального страхования приняло решение отказать в присвоении пособия, кроме случаев, когда лицо прекратило трудовые отношения по собственному желанию, что необходимо подтвердить соответствующими документами;

у лица возникли дополнительные расходы, которые оно само не может покрыть, находясь в самоизоляции в связи с возвращением из другой страны (например, доходы и накопления потрачены на дополнительное жильё, гостиницу, транспорт, что необходимо подтвердить соответствующими документами);

лицо находится или находилось в карантине, и, в связи с этим, не имеет средств к существованию, что подтверждено соответствующими документами.

Пособие в кризисной ситуации может быть выплачено одному лицу в размере 150 EUR в месяц в трехмесячный период.

Пособие в кризисной ситуации администрирует учреждение Даугавпилсского самоуправления «Социальная служба». Оно рассматривает заявления, поданные на выплату этого пособия.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Для обеспечения социального дистанцирования на период времени, когда в стране объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением Covid-19, присваивается материальная поддержка в объеме 30 EUR в месяц в виде двух продуктовых пакетов стоимостью 15 EUR каждый, без заявления лиц следующим группам жителей:

проживающим отдельно лицам с инвалидностью, доходы которых не превышают 200 EUR в месяц и которым присвоен статус малоимущего или малообеспеченного;

проживающим отдельно лицам пенсионного возраста, доходы которых не превышают 200 евро в месяц и которым присвоен статус малоимущего или малообеспеченного.

Социальная служба администрирует оказание помощи и организует доставку продуктовых пакетов по месту жительства.

ПОСОБИЕ НА ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Поддержку на питание для детей на основании заявления лицо (в том числе приемные родители и опекуны), на обеспечении которого находится ребенок и которому не присвоен статус малоимущего или малообеспеченного, получает в следующем порядке:

за каждого ребенка дошкольного возраста семье (лицу) во время чрезвычайной ситуации полагается одноразовая поддержка в размере 40 EUR за апрель и май 2020 года (сразу за два месяца) – карта на приобретение продуктов питания в магазине;

за каждого ребенка, который является воспитанником 1-12 класса общеобразовательного учебного учреждения или учится на дневном отделении профессионального учебного учреждения (независимо от того, на административной территории какого самоуправления оно находится), полагается одноразовая поддержка в размере 60 EUR за апрель и май 2020 года (сразу за два месяца) – карта на приобретение продуктов питания в магазине.

Семья может вместо карточки на приобретение продуктов выбрать поддержку в виде безналичного перечисления на банковский счет одного из родителей.

Поддержку на питание детей из малообеспеченной и малоимущей семьи, на попечении которой (в том числе приёмной семьи и опекунов) находится ребенок, получают следующим образом:

до 9 апреля 2020 года детей обеспечивают бесплатными обедами;

с 10 апреля 2020 года за каждого ребенка дошкольного возраста семье (лицу) во время чрезвычайной ситуации полагается одноразовая поддержка в размере 40 EUR за апрель и май 2020 года (сразу за два месяца) – карта на приобретение продуктов питания в магазине;

с 10 апреля 2020 года за каждого ребенка, который является воспитанником 1-12 класса общеобразовательного учебного учреждения или учится на дневном отделении профессионального учебного учреждения (независимо от того, на административной территории какого самоуправления оно находится), полагается одноразовая поддержка в размере 60 EUR за апрель и май 2020 года (сразу за два месяца) – карта на приобретение продуктов питания в магазине.

Выплату поддержки на питание администрирует и выдачу карт на приобретение продуктов обеспечивает Даугавпилсское Управление образования. Управление образования заключает договор с торговыми местами, где можно будет использовать выданные карты.

Заявления для получения поддержки на питание родители (опекуны) должны подать в Управление образования с 20 апреля 2020 года и не позже, чем до 15 мая 2020 года.

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