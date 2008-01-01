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Новости Происшествия | 7 апреля 2020 | 18:56

Пьяные подростки угнали машину и пытались уехать в Лудзу

Пресс-фото

На прошлой неделе в Карсаве задержали группу молодых людей 2002 и 2003 года рождения. Они угнали автомобиль и пытались угнать еще два, а также украли несколько велосипедов и некоторые товары из магазина, сообщает Госполиция.

Полиция получила информацию об угоне со двора жилого дома автомобиля Volkswagen Passat Variant и еще о двух попытках угнать машины. В одном случае у автомобиля Mazda был поврежден замок зажигания, таким образом, владельцу был нанесен материальный ущерб.

В этот же день из гаража в Малнавской волости были украдены два женских велосипеда, а в пяти магазинах Карсавы произошли кражи — все эти преступления были совершены за одни сутки.

Полиция оперативно выяснила личности подозреваемых — это было три человека 2002 и 2003 годов рождения. Двоих задержали, когда они на краденой машине ехали по дороге Карсава-Лудза. Молодой человек за рулем был пьян. Позднее полиции удалось установить личность третьего соучастника.

Ко всем троим подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с арестом. За кражи они могут получить до пяти лет тюрьмы.

Delfi

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