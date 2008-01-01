В Даугавпилсе — восемь протоколов за нарушение режима ЧС

Новости Общество | 7 апреля 2020 | 18:42

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На прошлой неделе Муниципальная полиция Даугавпилса составила восемь протоколов об административном нарушении в связи с несоблюдением ограничений, введенных во время режима чрезвычайной ситуации.

Всего полиция получила 31 вызов в связи с возможными нарушениями режима ЧС.

В связи с запретом самоуправление на посещение детских площадок полиция провела профилактические бесед с 54 лицами. Еще 239 людей привлекли внимание стражей порядка в связи с несоблюдением запрета на сборы.

Оформлены восемь протоколов и начато три административных делопроизводства за несоблюдение норм и ограничений, введенных на время режима ЧС.

Полиция отмечает, что в Пасхальные выходные патрулирование города будет вестись в усиленном режиме.

Кодекс административных нарушений предусматривает наказание в виде денежного штрафа за нарушение режима ЧС – для физических лиц его размер может достигать 2 тыс. евро, а для юридических – до 5 тыс. евро.

LSM