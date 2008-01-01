7 апреля

Всемирный день здоровья

Именины:
Хелмутс, Зина, Зинаида / Генрих, Тихон

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Окружающих хлебом не корми - дай повлиять на ваше мнение. Бог с ними, пусть влияют, может, что полезное подскажут...

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
15 .. 17 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
5 .. 7 м/с
среда
Ночь
7 .. 9 C
Утро
6 .. 8 C
Ветер
6 .. 8 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 25 по 31 марта 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 14 справок о смерти.

2. В Даугаве выловили плот с контрабандой

3. Covid-19: в Латвии почти 400 заболевших

4. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

5. К выходным станет теплее — но дождливее

6. Covid-19: выявленных носителей вируса в Латвии теперь 376

7. В этом году март был холоднее января

8. Еще два дня принимаются заявки на участие в программе софинансирования по сохранению духовного наследия

9. В заведениях общепита ужесточаются правила

10. В понедельник утром ожидается мороз до -9 градусов, возможен снег

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Общество | 7 апреля 2020 | 18:42

В Даугавпилсе — восемь протоколов за нарушение режима ЧС

D-fakti.lv

На прошлой неделе Муниципальная полиция Даугавпилса составила восемь протоколов об административном нарушении в связи с несоблюдением ограничений, введенных во время режима чрезвычайной ситуации.

Всего полиция получила 31 вызов в связи с возможными нарушениями режима ЧС.

В связи с запретом самоуправление на посещение детских площадок полиция провела профилактические бесед с 54 лицами. Еще 239 людей привлекли внимание стражей порядка в связи с несоблюдением запрета на сборы.

Оформлены восемь протоколов и начато три административных делопроизводства за несоблюдение норм и ограничений, введенных на время режима ЧС.

Полиция отмечает, что в Пасхальные выходные патрулирование города будет вестись в усиленном режиме.

Кодекс административных нарушений предусматривает наказание в виде денежного штрафа за нарушение режима ЧС – для физических лиц его размер может достигать 2 тыс. евро, а для юридических – до 5 тыс. евро.

LSM

Добавить комментарий

 