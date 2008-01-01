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Новости Латвия | 7 апреля 2020 | 18:39

Чрезвычайная ситуация в Латвии продлевается до 12 мая

Reuters

Объявленная из-за распространения коронавируса чрезвычайная ситуация продлевается до 12 мая, сообщил в социальных сетях министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Правительство постановило, что режим ЧС необходимо продлить до 12 мая.

Ранее о необходимости продления режима ЧС на месяц после заседания коалиционных партий заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как уже писал Rus.Lsm.lv, согласно закону, «чрезвычайная ситуация — особый правовой режим, во время действия которого Кабинет министров имеет право в порядке и объемах, установленном законом, ограничивать права и свободы учреждений госуправления и самоуправлений, физических и юридических лиц, а также возлагать на них дополнительные обязанности». В данный момент, в частности, ограничена свобода собраний и передвижения, которые в обычных условиях на территории Латвии гарантируются любому человеку соответствующими статьями Сатверсме.

Ранее сегодня Rus.Lsm.lv сообщал, что Латвия вместе с рядом других государств ЕС подготовила специальное заявление, призывающее правительства свести к минимуму риски для демократии, которые могут возникнуть в условиях чрезвычайной ситуации. «Чрезвычайные меры должны быть ограничены тем, что строго необходимо, должны быть соразмерными и временными по своему характеру», в частности, говорится в заявлении.

LSM

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