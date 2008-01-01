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Сегодняшний день принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток оной может доставить немало неприятностей. Ища выход, она может завлечь вас не в ту сторону, в какую хотелось бы. Будьте благоразумны.

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Новости Латвия | 6 апреля 2020 | 18:22

На Пасху ожидается похолодание

Пресс-фото

В ближайшие дни в Латвии будет теплая погода. Во вторник столбик термометра может подняться до +20 градусов. Однако с началом пасхальных выходных быстро похолодает, показывают прогнозы.

К среде погода будет в основном солнечной и теплой, днем воздух прогреется до +12.. +17 градусов, во вторник местами до +19.. +20 градусов, но на побережье будет холоднее — около +10.

В четверг похолодает — температура поднимется до +7.. +12 градусов, в Латгалии — до +15. Во многих местах днем ожидается дождь, а вечером — снег.

На пасхальных выходных, с пятницы по понедельник, будет прохладно. Ночью возможен небольшой мороз, но днем температура будет в основном в пределах +4.. +11 градусов. В целом осадков будет мало, но временами ожидаются и дожди, и снег.

LSM

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