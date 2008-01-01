6 апреля
Именины:
Дзинтра, Филипс, Вилипс, Зинта / Артемий, Петр
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодняшний день принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток оной может доставить немало неприятностей. Ища выход, она может завлечь вас не в ту сторону, в какую хотелось бы. Будьте благоразумны.
Источник: ignio.com
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0785 ()
|GBP
|0.8785 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|82.8075 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 25 по 31 марта 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 14 справок о смерти.
2. В Даугаве выловили плот с контрабандой
3. Covid-19: в Латвии почти 400 заболевших
4. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
5. К выходным станет теплее — но дождливее
6. Covid-19: выявленных носителей вируса в Латвии теперь 376
7. Еще два дня принимаются заявки на участие в программе софинансирования по сохранению духовного наследия
8. В заведениях общепита ужесточаются правила
9. Создан специальный портал о ситуации с COVID-19 в Латвии
10. В понедельник утром ожидается мороз до -9 градусов, возможен снег
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 6 апреля 2020 | 18:22
На Пасху ожидается похолодание
В ближайшие дни в Латвии будет теплая погода. Во вторник столбик термометра может подняться до +20 градусов. Однако с началом пасхальных выходных быстро похолодает, показывают прогнозы.
К среде погода будет в основном солнечной и теплой, днем воздух прогреется до +12.. +17 градусов, во вторник местами до +19.. +20 градусов, но на побережье будет холоднее — около +10.
В четверг похолодает — температура поднимется до +7.. +12 градусов, в Латгалии — до +15. Во многих местах днем ожидается дождь, а вечером — снег.
На пасхальных выходных, с пятницы по понедельник, будет прохладно. Ночью возможен небольшой мороз, но днем температура будет в основном в пределах +4.. +11 градусов. В целом осадков будет мало, но временами ожидаются и дожди, и снег.
Добавить комментарий