На Пасху ожидается похолодание

Новости Латвия | 6 апреля 2020 | 18:22

Пресс-фото Пресс-фото

В ближайшие дни в Латвии будет теплая погода. Во вторник столбик термометра может подняться до +20 градусов. Однако с началом пасхальных выходных быстро похолодает, показывают прогнозы.

К среде погода будет в основном солнечной и теплой, днем воздух прогреется до +12.. +17 градусов, во вторник местами до +19.. +20 градусов, но на побережье будет холоднее — около +10.

В четверг похолодает — температура поднимется до +7.. +12 градусов, в Латгалии — до +15. Во многих местах днем ожидается дождь, а вечером — снег.

На пасхальных выходных, с пятницы по понедельник, будет прохладно. Ночью возможен небольшой мороз, но днем температура будет в основном в пределах +4.. +11 градусов. В целом осадков будет мало, но временами ожидаются и дожди, и снег.

LSM