Covid-19 в Латвии: 542 случая заболевания

Новости Латвия | 6 апреля 2020 | 18:20

LETA LETA

За последние сутки в Латвии сделали 773 проверок на коронавирус и выявили девять инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

аким образом, общее число заболевших составляет 542. В стационаре в данный момент 44 человек, в тяжелом состоянии — пятеро.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, меры социального дистанцирования приносят свои плоды — заболеваемость Covid-19 уменьшается. Поэтому сейчас, с эпидемиологической точки зрения, нет показаний, что эти меры нужно усиливать, заявил в интервью Латвийскому телевидению директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

Кроме того, нет сигналов, что надо закрыть еще больше рабочих мест и объектов. Однако специалист еще раз напомнил, что физическое дистанцирование играет решающую роль в профилактике болезни, сообщает агентство LETA.

В субботу, 4 апреля, умер один из постояльцев приюта Zilais krusts («Синий крест») — у него был положительный анализ на Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

У скончавшегося было несколько хронических заболеваний. Он находился в приюте, его не отправили в стационар. Кроме того, у него не было выраженных симптомов болезни. Центр указывает, что причину смерти можно будет узнать после заключения патологоанатома.

Это уже второй зафиксированный случай смерти латвийца с положительным анализом на Covid-19. Инфицированная коронавирусом 99-летняя пациентка с 27 марта находилась в Центре инфектологии, говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения. Однако, заявляет ведомство, скончалась она от других причин. В течение первых трех дней пациентка находилась на лечении в отделении интенсивной терапии. Когда состояние стабилизировалось, ее перевели в отделение для дальнейшего лечения. Причиной смерти стала не Covid-19, а другие хронические заболевания, подчеркивает Минздрав.

LSM