Covid-19 в Латвии: 533 заболевших

Новости Латвия | 5 апреля 2020 | 16:07

Reuters Reuters

За прошедшие сутки в Латвии сделали 1300 анализов на Covid-19 и выявили 24 заболевших, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Таким образом, общее число инфицированных составляет 533. В стационаре в данный момент 36 человек, в тяжелом состоянии — четверо.

С начала пандемии в Латвии сделали 20680 анализов.

На данный момент в Латвии лечение в стационарах проходят 6,8% от всех выявленных пациентов, в тяжелом состоянии находятся менее одного процента (0,75%) от общего числа, или же 11% от числа госпитализированных.

В Эстонии из 1097 выявленных пациентов в больницах находятся, по данным ERR, 130 (11,9%), 17 из которых — в интенсивной терапии (1,4% от всех больных, или же 13% от всех госпитализированных).

В Италии же, где эпидемия коронавируса началась раньше и приняла катастрофическое течение, по состоянию на вчерашний вечер, общее число инфицированных составило 88 274, передает агентство ANSA. Треть (29 010 или 33%) из них находились в больницах, в том числе 3 994 (4,5% от всех больных и 14% от госпитализированных) — в палатах интенсивной терапиии.

В субботу, 4 апреля, умер один из постояльцев приюта Zilais krusts («Синий крест») — у него был положительный анализ на Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

У скончавшегося было несколько хронических заболеваний. Он находился в приюте, его не отправили в стационар. Кроме того, у него не было выраженных симптомов болезни. Центр указывает, что причину смерти можно будет узнать после заключения патологоанатома.

Это уже второй зафиксированный случай смерти латвийца с положительным анализом на Covid-19. Инфицированная коронавирусом 99-летняя пациентка с 27 марта находилась в Центре инфектологии, говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения. Однако, заявляет ведомство, скончалась она от других причин. В течение первых трех дней пациентка находилась на лечении в отделении интенсивной терапии. Когда состояние стабилизировалось, ее перевели в отделение для дальнейшего лечения. Причиной смерти стала не Covid-19, а другие хронические заболевания, подчеркивает Минздрав.

Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи. По их прогнозам, теперь будет расти число случаев заражения внутри Латвии.

LSM