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Запаситесь парочкой хороших отмазок, сегодня вам, возможно, придется оправдываться. Можно, конечно, попытаться объяснить, что претензии к вам не совсем обоснованны, однако в некоторых случаях проще и быстрее бывает демонстративно покаяться в грехах, а потом сделать все по-своему.

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Новости Латвия | 4 апреля 2020 | 23:29

Фенолог: в апреле Черта изгнали с небес. Латвию еще ждут мокрый снег и заморозки

Delfi

Хотя люди считают, что День обмана бывает лишь раз в году, 1 апреля, латгальский фенолог Вилис Букшс отмечает, что у латышей издавна было сразу три Дня обмана, и все в один и тот же месяц - 1, 14 и 30 апреля. Помимо этого, уверяет Букшс, именно 1 апреля родился Иуда, а Черт в свое время был изгнан из небесных покоев.

В эту субботу, 4 апреля - праздник, который называли Изидор. Поэтому сегодня нельзя работать с землей и наблюдать за муравейниками. "Если снег на муравейнике тает с северной стороны, то будет теплое лето. Если с южной - холодное", - рассказал фенолог.

"Поверье гласит, что если апрель начался ледком, то закончится медком. То есть тогда в конце месяца пчелы уже находят в цветах нектар. Если в апреле гром, то лето выдастся теплым и щедрым на орехи. Если много воды, то в Микели (29 сентября) будет много пива - то есть хороший урожай солода", - поведал народный синоптик.

Согласно его прогнозу, первая половина апреля будет переменчивой в плане погоды. Ожидается сильный ветер, переменная облачность, температура от небольшого минуса по ночам до +14 градусов к Старой Весенней Маре (7 апреля). После 10 апреля наступит похолодание.

К католической Пасхе (12, 13 апреля) по ночам будут заморозки, температура воздуха днем до +7..+12 градусов. "Дождь, мокрый снег, возможен град. Ветер", - коротко описал погоду Букшс.

По-настоящему весенняя погода наступит в районе 23 апреля, потеплеет до +20 градусов. Весна будет устойчивой и до конца апреля будет радовать латвийцев солнечными днями и теплом, хотя нельзя исключать и "сюрприза" в виде эпизодического ливня.

Delfi

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