Covid-19 в Латвии: 509 случаев заболевания

Новости Латвия | 4 апреля 2020 | 23:08

LETA LETA

В Латвии за сутки обнаружили 16 новых случаев Covid-19 — таким образом, число заболевших выросло до 509, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В пятницу сделали 1182 анализа, с начала эпидемии — 19380.

В стационарах в общей сложности 29 человек, в тяжелом состоянии — по-прежнему трое.

Rus.lsm.lv уже писал, что в приюте изолировали от окружающего мира всех — около сотни человек клиентов и персонала, а здоровых людей отселили в армейскую утепленную палатку там же на территории.

После выявления вспышки инфекции в приюте Zilais krusts рижское самоуправление приняло меры, чтобы обезопасить персонал и клиентов там и в других подобных учреждениях. Эпидемиологи сочли, что для закрытия ночлежек оснований нет, а усиленные меры безопасности необходимы.

Рижские учреждения социального ухода на этой неделе переведены на режим повышенной безопасности.

Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи. По их прогнозам, теперь будет расти число случаев заражения внутри Латвии.

LSM