4 апреля

Именины:
Арвалда, Арвалдис, Арвалдс, Херта, Валда / Василиса

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Собаку, например, не кормить.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
День
7 .. 9 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
4 .. 6 м/с
воскресенье
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
1 .. 3 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Covid-19: в Латвии почти 400 заболевших

За прошедшие сутки в Латвии провели 500 анализов на Covid-19 — и 22 оказались положительными, сообща ...

2. Ушли в мир иной...

3. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

4. В Даугаве выловили плот с контрабандой

5. К выходным станет теплее — но дождливее

6. В понедельник утром ожидается мороз до -9 градусов, возможен снег

7. Еще два дня принимаются заявки на участие в программе софинансирования по сохранению духовного наследия

8. В заведениях общепита ужесточаются правила

9. Covid-19: выявленных носителей вируса в Латвии теперь 376

10. Covid-19 в Латвии: 347 случаев заболевания

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Латвия | 4 апреля 2020 | 23:08

Covid-19 в Латвии: 509 случаев заболевания

LETA

В Латвии за сутки обнаружили 16 новых случаев Covid-19 — таким образом, число заболевших выросло до 509, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В пятницу сделали 1182 анализа, с начала эпидемии — 19380.

В стационарах в общей сложности 29 человек, в тяжелом состоянии — по-прежнему трое.

Rus.lsm.lv уже писал, что в приюте изолировали от окружающего мира всех — около сотни человек клиентов и персонала, а здоровых людей отселили в армейскую утепленную палатку там же на территории.

После выявления вспышки инфекции в приюте Zilais krusts рижское самоуправление приняло меры, чтобы обезопасить персонал и клиентов там и в других подобных учреждениях. Эпидемиологи сочли, что для закрытия ночлежек оснований нет, а усиленные меры безопасности необходимы.

Рижские учреждения социального ухода на этой неделе переведены на режим повышенной безопасности.

Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи. По их прогнозам, теперь будет расти число случаев заражения внутри Латвии.

LSM

Добавить комментарий

 