На должность исполнительного директора думы назначена Сабине Шнепсте

Новости Политика | 2 апреля 2020 | 18:57

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2 апреля на продолжении внеочередного заседания Даугавпилсской городской думы на пост исполнительного директора была назначена Сабине Шнепсте.

Голосование проходило при помощи бюллетеней. В заседании принимало участие 13 депутатов. Сабине Шнепсте на должность исполнительного директора избрана единогласно.

Кандидатура Сабины Шнепсте отбиралась на конкурсной основе. Она принимала участие в предыдущем конкурсе и осталась второй после Игоря Алексеева. Поэтому ей предложили занять эту должность.

Сабине Шнепсте обладает многолетним опытом работы на разных должностях в Даугавпилсском самоуправлении, в том числе в Департаменте развития и АО «Daugavpils Satiksme».

Напомним, что 12 марта на заседании Думы депутаты приняли решение освободить Игоря Алексеева от занимаемой должности исполнительного директора на основании заявления Игоря Алексеева.

Также депутаты приняли решение о назначении экономиста Отдела по надзору за обществами капитала Райтиса Кикуста представителем держателя долей капитала АО «Daugavpils satiksme».

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