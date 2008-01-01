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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 2 апреля 2020 | 18:57
На должность исполнительного директора думы назначена Сабине Шнепсте
2 апреля на продолжении внеочередного заседания Даугавпилсской городской думы на пост исполнительного директора была назначена Сабине Шнепсте.
Голосование проходило при помощи бюллетеней. В заседании принимало участие 13 депутатов. Сабине Шнепсте на должность исполнительного директора избрана единогласно.
Кандидатура Сабины Шнепсте отбиралась на конкурсной основе. Она принимала участие в предыдущем конкурсе и осталась второй после Игоря Алексеева. Поэтому ей предложили занять эту должность.
Сабине Шнепсте обладает многолетним опытом работы на разных должностях в Даугавпилсском самоуправлении, в том числе в Департаменте развития и АО «Daugavpils Satiksme».
Напомним, что 12 марта на заседании Думы депутаты приняли решение освободить Игоря Алексеева от занимаемой должности исполнительного директора на основании заявления Игоря Алексеева.
Также депутаты приняли решение о назначении экономиста Отдела по надзору за обществами капитала Райтиса Кикуста представителем держателя долей капитала АО «Daugavpils satiksme».
Daugavpils.lv
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