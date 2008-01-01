Covid-19 в Латвии: за сутки 12 новых случаев — из тысячи анализов

Новости Латвия | 2 апреля 2020 | 18:37

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За сутки в Латвии провели 1024 анализа на коронавирус, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Пациентов в тяжелом состоянии больше не стало.

Положительных тестов — 12, таким образом, общее число заболевших выросло до 458. Анализов с начала эпидемии провели 16834.

В стационаре находятся в общей сложности 32 пациента, в тяжелом состоянии — трое.

Несколько дней в Латвии анализов на Covid-19 выполнялось вдвое меньше прежнего: около 500 вместо 1000 с лишним. В настоящее время у государства достаточно тест-китов (комплектов для анализов), но суточная мощность лабораторий составляет порядка 1200-1300 тестов. Это объясняется резервами человеческих ресурсов в медицине, пояснила Rus.LSM.lv на пресс-конференции онлайн после внеочередного заседания Кабмина глава Минздрава Илзе Винькеле («Развитие/За!»).

«Тестировать мы можем только тех, кто согласен и кто отправляется на эти пункты тестирования. Число людей, которые звонят на телефоны Национальной службы здоровья, сократилось, но мы сейчас работаем с семейными врачами, и на этой неделе тестирование смогут получить и те люди, у которых нет признаков того, что они были вне Латвии в последние 14 дней или контактировали с каким-то инфицированным лицом. Семейные врачи по своему усмотрению смогут послать на тесты и людей с респираторными заболеваниями.

Очевидно, число тестов опять увеличится. Сколько тестов в сутки вообще можно выполнить, я не возьмусь сейчас сказать, но могу снова повторить, что мы обеспечены комплектами для анализов. Да, те поставщики, с которыми мы работаем, устанавливают определенные лимиты поставок в неделю, но сейчас нам нехватка тестов не грозит и тогда, когда мы увеличим снова объемы тестирования до этих 1000 или чуть больше тестируемых в день.

Что я подчеркивала уже с самого начала эпидемии, наибольшей проблемой у нас является физическая нехватка людей. Ограниченное число медиков, которые эти тесты могут выполнять. Так что пропускная способность — это 1200-1300 в день».

Как уже писал Rus.lsm.lv, Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи.

В воскресенье 29 марта Кабинет министров провел внеочередное дистанционное совещание, после которого глава правительства на пресс-конференции онлайн объявил, что вводятся новые ограничения — так называемое правило «два и два», подразумевающее, что нельзя собираться компаниями более чем из двух человек, а от окружающих в публичных местах необходимо держаться на расстоянии не менее двух метров. Исключения предусмотрены для рабочих коллективов и для членов одной семьи.

Будут ужесточены и наказания за нарушение режима карантина и самоизоляции.

При этом министр внутренних дел Сандис Гиргенс (КПС) настаивает на введении еще более жестких ограничений на перемещение людей в публичном пространстве. Политик призывает взять на вооружение опыт других стран Евросоюза — там людям разрешено покидать дом только в случае острой необходимости, чтобы сходить в продуктовый магазин или аптеку, выгулять собаку, а штрафы за нарушения достигают тысяч евро. Латвии, по убеждению главы МВД, «нужно взять паузу на месяц». Большого вреда экономике это не нанесет, а распространению инфекции способно помешать, пояснил он.

Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим ЧС, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест и закрытие учебных учреждений.

LSM