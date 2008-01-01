Часто задаваемые вопросы: Как самоуправление Даугавпилса борется с распространением COVID-19

Новости Общество | 2 апреля 2020 | 18:32

С 13 марта в связи с распространением вируса COVID-19 в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация.

Принимая во внимание рекомендации ответственных госслужб, самоуправление Даугавпилса ввело ряд ограничительных мер и сейчас неуклонно работает над поддержкой жителей и предпринимателей города.

Отдел Общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы обобщил те вопросы, которые задают жители нашего города, и предоставляет здесь ответы специалистов.

ЧТО ДЕЛАЕТ САМОУПРАВЛЕНИЕ ДАУГАВПИЛСА ДЛЯ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19?

В самоуправлении введен ряд мер, цель которых – максимально ограничить распространение вируса. Разные учреждения обеспечивают удаленное обслуживание жителей, созданы информативные плакаты, помогающие людям понять, куда и к кому обращаться для получения необходимой помощи или услуги, как действовать, чтобы защитить себя и своих близких, а также как себя вести, если есть подозрение на заболевание.

Особое внимание уделено защите лиц, входящих в группу риска – пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы ограничить их пребывание в людных местах, на время чрезвычайного положения отменены льготы на проезд в общественном транспорте. Это относится и к школьникам, которые могут оказаться переносчиками вируса, сами об этом не подозревая. При этом дезинфекция общественного транспорта проходит в усиленном режиме .

Для снижения рисков, также закрыты игровые площадки во дворах и парках, где обычно активно собираются как дети, так и их родители и старшие родственники. Одним из важных решений, оперативно принятых за время весенних каникул, было предоставление горячих обедов для детей из нуждающихся и малообеспеченных семей. Теперь рассматриваются возможности предоставления питания и другим ученикам, а также малообеспеченным пенсионерам, в особенности – одиноким пожилым людям.

Городская дума обратилась и к предпринимателям города, чтобы определить проблемы, которые возникли с бизнесом во время чрезвычайно ситуации, и найти варианты поддержки предприятий.

Продлены сроки оплаты налога на недвижимость.

Самоуправление внимательно следит за развитием событий и определяет те муниципальные здания, которые могут понадобиться при необходимости. Налажен тесный контакт с госструктурами, вовлеченными в борьбу с распространением коронавируса, с целью разработки специального плана на случай быстрого развития эпидемии.

Коммунальные услуги предоставляются в непрерывном режиме. Все бытовые платежи можно будет оплатить без штрафа до конца апреля.

КАКОВА СИТУАЦИЯ С БЮДЖЕТОМ ГОРОДА? ПРОИЗОЙДЕТ ЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПОЗИЦИЯМ? КАКОВЫ БУДУТ ПРИОРИТЕТЫ?

Финансовый отдел Даугавпилсской городской думы отмечает, что сегодня нет поводов для беспокойства. С точки зрения пополнения бюджета, первые два месяца этого года были удачными. В нынешних условиях некоторые позиции начали «замедляться», но ничто не говорит о проблемах в реализации бюджета. Нет никаких признаков, указывающих на возможное сокращение финансирования. На сегодняшний день вопрос о перераспределение бюджета еще не рассматривался. Если в условиях чрезвычайного положения будет необходимо дополнительное привлечение средств по каким-то позициям, то в распоряжении самоуправления имеется довольно обширный резервный фонд, который мог бы покрыть разные расходы. Изменение ситуации в стране может повлиять на положение дел, но пока работа идет по утвержденному плану.

КАК В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ РАБОТАЕТ ДУМА И УЧРЕЖДЕНИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ?

С момента введения чрезвычайного положения в стране, дума и ее структуры позаботились о возможности удаленного обслуживания клиентов, таким образом сводя личные контакты к минимуму.

Был проведен опрос учреждений самоуправления и обществ капитала о необходимости средств защиты. Также был направлен запрос Министерству окружающей среды и регионального развития, которое провело общую закупку для всех самоуправлений. Город-побратим Даугавпилса – Харбин (Китай) вскоре пришлет 2 большие коробки с защитными масками. В зависимости от фактических поставок, будут решаться вопросы о выделении защитных средств людям, выполняющим свои рабочие обязанности во время чрезвычайного положения, а также о дополнительных заказах.

Тем работникам думы и учреждений самоуправления, которые не могут выполнять свои обязанности удаленно, с утра измеряется температура. В помещениях установлены дезинфекторы для рук, проходит дезинфекция поверхностей.

У обществ капитала и учреждений имеется свой бюджет, и их руководство принимает решение о необходимости защиты в соответствии с общими рекомендациями.

У медиков Даугавпилсской региональной больницы достаточно защитных средств, администрация медучреждения рассматривает варианты поставщиков для дальнейших поставок. Кроме того, ДРБ также производит лицевые маски своими собственными силами.

КАК ПРОХОДИТ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДАУГАВПИЛССКИХ ШКОЛАХ?

Каждое учебное заведение разработало индивидуальный план работы, который учитывает реальную ситуацию в конкретной школе. Связь, в основном, происходит через систему e-klase и другие электронные средства, а также по телефону. Если у ребенка нет доступа к интернету, подыскиваются индивидуальные решения (предоставляется аренда устройств, задания распечатываются на бумаге и т.д.).

В конце прошлой недели руководство Даугавпилсского Управления образования обсудило первые результаты дистанционного обучения с директорами городских школ, которые указывают на то, что в целом ситуация довольно обнадеживающая. Большая часть учителей хорошо владеют электронным устройствами, педагоги сотрудничают друг с другом, а дети честно общаются с учителями, своевременно выполняя задания. Некоторые таким образом показывают даже лучшие результаты, чем при учебе в школе. В отдельных ситуациях, когда появляются обоснованные сомнения о том, что ребенок принимает участие в учебном процессе, подключаются специалисты Сиротского суда. Управление образования отмечает, что в общем и целом ситуация схожа во всей стране. Очень приветствуется активное включение в работу родителей. В случаях, когда появляются какие-то неясности, всех просят напрямую связываться со школой.

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В ЭТОМ ГОДУ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ УЛИЦ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ? ПРИДЕТСЯ ЛИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА МЕНЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ?

Руководитель Управления коммунального хозяйства Айварс Пуданс информирует о том, что в настоящий момент работы планируется проводить согласно принятому в начале года плану – он остается неизменным. В соответствии с утвержденным бюджетом города запланированы реконструкции улиц:

улица Виестура от ул.Имантас до ул.Лачплеша,

улица Смилшу от ул. Валкас до ул. Ятниеку,

улица Чиекуру от ул.18 Новембра до ул. Чиекуру, 6,

улица Лермонтова от ул. Базницас до ул. Пардаугавас,

улица Кайниеку на отрезке от ул. Тиргоню до ул. Транспорта.

Ремонт дворов намечен по следующим адресам:

ул. Ароду, 98А -104,

ул. Пиекрастес. 47 и 47А,

ул. Тарту, 2А,

ул. Резекнес, 5 и 5А,

ул. Вальню, 33-33А.

ЧТО БУДЕТ С ВЕСЕННИМИ И ЛЕТНИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ В ДАУГАВПИЛСЕ? ОТМЕНЯТ ЛИ ПРАЗДНИК ГОРОДА?

Заместитель председателя городской думы Янис Дукшинский сообщает, что

в настоящий момент ожидается решение правительства о продлении чрезвычайного положения, однако уже отменены или перенесены не только апрельские, но и майские мероприятия. Из ближайших крупных событий под эти корректировки попал забег «Skrien Latvija» и соревнования по спидвею. В июне ничего не отменено, но пока нельзя давать никаких гарантий, в том числе и касательно Праздника города. Это – не самый приятный прогноз, но на кону стоят жизни людей.

КАК ПРОИСХОДИТ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И ЗАЩИЩЕНЫ ЛИ КОНДУКТОРЫ В СВОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ?

«Daugavpils Satiksme» проводит дезинфекцию в усиленном режиме. Салоны автобусов обрабатываются специальными средствами 1-2 раза в день, а трамваев – почти всегда трижды в день: утром, в обед и вечером. На 3-м маршруте трамвая во время остановки в Стропах происходит регулярная обработка поручней. Также с предприятием SPK заключен договор на ночную дезинфекцию.

У кондукторов есть перчатки и средства дезинфекции для рук. В настоящий момент в транспорте на сидения прикрепляются ленты, это – напоминание о том, что пассажирам стоит сидеть раздельно, на расстоянии друг от друга. Это не менее важный момент профилактики вируса, чем дезинфекция.

ДЕЗИНФИЦИРУЕТ ЛИ ПЖКХ ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ? ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ САМИ ЖИТЕЛИ? ЧТО ДЕЛАТЬ С КОТАМИ, КОТОРЫЕ ОБИТАЮТ У ДВЕРЕЙ ПОДЪЕЗДОВ ИЛИ В САМИХ ПОДЪЕЗДАХ?

Член правления SIA «DDzKSU» Сергей Фридман: Сейчас ПЖКХ ведет переписку с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) по этому вопросу. Нужно понять, насколько эта мера будет действенной, и какие средства могут оказаться эффективными. Но сложность в том, что речь идет о больших пространствах, и этот процесс может оказаться очень затратным. Лишь по примерным подсчетам, это около 0,30 евро за кв.м. для пятиэтажного дома – крайне высокая плата для наших жителей. Помимо этого уже существует проблема закупки средств дезинфекции, особенно в больших объемах. Как альтернативу мы пока рассматриваем вариант приобретения дезинфицирующих средств за счет накопительного фонда дома для активистов – многие старшие по дому вызвались сами обрабатывать ручки уличных дверей и поручни на лестницах.

Согласно обязывающим правилам городской думы, никаких животных, в том числе котов, на лестничных клетках быть не должно. Проследить за этим не просто, поэтому мы призываем жителей ответственно отнестись к этому моменту.

КАК ГОРОДСКАЯ ДУМА МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, БИЗНЕС КОТОРЫХ СТРАДАЕТ ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА?

Основываясь на принятых 24 марта правилах Кабинета Министров №151 «Об отраслях, финансовая ситуация которых значительно ухудшилась в связи с распространением Covid-19», Департамент развития Даугавпилсской думы разработал и разослал специальный опрос для бизнесменов города. Вопросы этого анкетирования касаются факторов, повлиявших на изменения в работе предприятия и актуальные показатели фирмы (оборот, экспорт, работники). Предпринимателей попросили выразить мнение о том, какие инструменты помощи они хотели бы получить от государства и самоуправления. Эта информация будет обобщена специальной рабочей группой городской думы, после чего будет принято решение о мерах поддержки бизнеса в той или иной отрасли (возможны льготы по налогу на недвижимость, перенос выплат, снижение арендной платы и т.д.).

24 марта было принято решение Даугавпилсской городской думы о продлении сроков уплаты налога на недвижимость на территории Даугавпилса:

за 1-й квартал – не позже, чем до 1 июня 2020 года (ранее было до 31 марта);

за 2-й квартал – не позже, чем до 1 августа 2020 года (ранее было до 15 мая);

за 3-й квартал – не позже, чем до 1 октября 2020 года (ранее было до 15 августа);

за 4-й квартал – не позже, чем до 1 декабря 2020 года (ранее было до 15 ноября).

Данное регулирование относится ко всем категориям налогоплательщиков, то есть, как к юридическим, так и к физическим лицам, которые обязаны уплачивать налог в бюджет Даугавпилсского городского самоуправления.

КАКУЮ РАБОТУ В НЫНЕШНЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРОВОДИТ ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ? СЛЕДЯТ ЛИ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДИСТАНЦИЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ?

Начальник Полиции самоуправления Даугавпилса Геннадий Каминский:

Мы продолжаем поддерживать порядок в городе и вместе с этим следим за соблюдением условий чрезвычайного положения – проверяем торговые центры, общественные места. Уделяем внимание тому, везде ли имеется информация о ситуации с COVID-19, есть ли разделительные линии для покупателей. Если мы видим административное правонарушение, то мы сразу же сообщаем об этом в Государственную полицию, работа с которой сейчас протекает еще более тесно.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОЛИЧЕСТВЕ ПАЦИЕНТОВ В СТРАНЕ И ТЕКУЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯХ?

Государственная канцелярия Латвии при поддержке ряда инстанций создала специальный портал covid19.gov.lv, отражающий самую актуальную информацию о распространении и борьбе с коронавирусом в стране. Данный сайт создан на двух языках – латышском и русском, и пока еще находится в стадии разработки. Однако уже сейчас на портале можно найти свежую статистику заболевания, полезные материалы, список важных контактов и подробный перечень часто задаваемых вопросов и ответов о COVID-19. Портал разработан с целью предоставления объективной и краткой информации о развитии чрезвычайной ситуации в стране.

ГОТОВА ЛИ ДАУГАВПИЛССКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА К РАЗВИТИЮ ПАНДЕМИИ?

Руководство и персонал Даугавпилсской региональной больницы делают все возможное для мобилизации своих ресурсов. В данный момент вся энергия направлена на увеличение потенциала больницы и специальную подготовку персонала. Более подробно об этом читайте здесь.

МОЖЕТ ЛИ ДАУГАВПИЛССКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ВСЕМ, РАБОТАЯ УДАЛЕННО? ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛИ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ?

Социальная служба сейчас работает удаленно. В случае возникновения проблем и вопросов, служба оперативно предоставляет быстрые решения. На сегодняшний день имелся лишь один нестандартный вопрос о предоставлении услуг пансионата двум персонам, который уже решен. Все запросы рассматриваются в индивидуальном порядке, общаясь с клиентом, нуждающимся в поддержке.

Очный прием посетителей был прекращен с 30 марта, и теперь подавать документы необходимо в электронном виде через портал www.latvija.lv. Сотрудники Социальной службы разработали специальное руководство, чтобы помочь клиентам сделать это без лишних трудностей. В случае необходимости запросы, отчеты и другие документы в бумажном формате можно оставить в закрытых ящиках в офисе на улице Лачплеша, 39 (только в рабочие дни, вход со двора). Телефоны Социальной службы: 654-23700, 654-40926, 654-49907, 654-49908.

ГОТОВ ЛИ СИРОТСКИЙ СУД К СИТУАЦИЯМ, КОГДА БОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ НЕ СМОГУТ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ ДЕТЯХ? ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ?

Даугавпилсский Сиротский суд готов к самым разным ситуациям. Если возникнет необходимость, при которой родители будут не в состоянии ухаживать за ребенком из-за болезни, то специалисты сначала определят родственников ребенка, которые могли бы временно присмотреть за ним. При отсутствии такой возможности, будет рассмотрен вариант временного размещения в приемных семьях или заведении вне семейной опеки. Пока в Даугавпилсе таких случаев нет.

КАКОВА СИТУАЦИЯ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ В ГОРОДЕ? ПРОИСХОДЯТ ЛИ МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ И МОЖНО ЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ГАЗ УДАЛЕННО?

По состоянию на 31 марта в Даугавпилсе массовых увольнений зафиксировано не было (исключение – сообщения об увольнениях с VAS “Latvijas dzelzceļš” в начале года). Уровень безработицы почти не изменился, и в марте этого года находился на отметке в 7,7% (в феврале – 7,6%). Даугавпилсский филиал Государственного агентства занятости информирует, что актуальные показатели соответствуют уровню прошлого года. Само агентство работает с клиентами удаленно. С возможностями и новостями ГАЗ можно ознакомиться на портале учреждения.

ПОЧЕМУ ЗАКРЫТЫ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ? РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ ОДНОМУ?

Чтобы снизить риски дальнейшего распространения Covid-19 среди населения, правительство приняло более строгие правила для ограничения масс людей на частных и общественных мероприятиях, и ряд других мер. Спортивная площадка, как и детская площадка, является общественным местом. Чтобы защитить жителей Даугавпилса, самоуправление решило закрыть эти площади. В свою очередь общие ограничения по физическому контакту подразумевают соблюдение дистанции в два метра и собранию не более чем двух человек.

Даугавпилсская городская дума просит с пониманием отнестись к этим временным решениям, которые приняты в интересах всего общества – важно как можно больше времени проводить дома и заботиться о своем и чужом здоровье и безопасности.

Daugavpils