Проходной средний балл в 10-й класс в Даугавпилсе теперь не ниже пяти

Новости Общество | 2 апреля 2020 | 18:27

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В Даугавпилсе изменили правила поступления в 10-й класс. Год назад в среднюю школу проходили ученики, у которых не ниже пяти баллов были оценки по экзаменам. С нового учебного года проходной балл – это средняя оценка не ниже пяти, чтобы ребята, у которых сильна математическая часть, а гуманитарная область хромает, и наоборот, смогли получить среднее образование, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

В прошлом году в Даугавпилсе ввели критерии для поступления в 10-й класс городских школ. Это оценка не меньше пяти по каждому экзамену — математика, иностранный язык и латышский язык — или же результат не менее 46% для латышского языка в школах нацменьшинств. С нового учебного года будут изменения, рассказывает руководитель отдела содержания образования управления образования Даугавпилса Инара Спринджука:

«Речь идёт о средней оценке по государственным экзаменам для трёх предметов – иностранный язык, математика и латышский язык. Она должна быть не ниже пяти баллов. Но с прошлого года остаётся в силе условие, что для школ с программой обучения для нацменьшинств оценка по латышскому языку на государственном экзамене должна быть не ниже 46%».

Изменения в критериях приёма в 10-й класс незначительно повлияют на число учеников, которые в 2020 году пойдут в 10-й класс, считает Спринджука.

LSM