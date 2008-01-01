1 апреля
День дорожной полиции Латвии, День смеха
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Сегодня у вас вдруг проснется исключительный нюх на деньги. Будем надеется, что вам удастся разнюхать достаточное количество.
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Новости Происшествия | 1 апреля 2020 | 21:20
51 грамм амфетамина на двоих! В Лудзе задержаны двое мужчин
Недавно Госполиция получила информацию о лицах, которые, возможно, связаны с незаконным оборотом наркотиков, в связи с чем 29 марта были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых были задержаны двое мужчин. У них конфисковали 51 грамм подозрительных веществ. Скорее всего, это амфетамин.
Вещество было отправлено на экспертизу. Начат уголовный процесс.
Задержанным лицам за данное правонарушение грозит уголовная ответственность.
Один из задержанных на данный момент находится под заключением, ко второму лицу применена мера, не связанная с лишением свободы.
Полиция напоминает, что за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевоз наркотических или психотропных веществ без цели их дальнейшей реализации, если преступление совершенно в группе по предварительному сговору, или если данные вещества обнаружены в большом количестве, может грозить лишение свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества и пробационным надзором до трех лет.
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