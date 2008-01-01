1 апреля

День дорожной полиции Латвии, День смеха

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Сегодня наилучшим образом вы будете себя чувствовать полностью во что-нибудь погрузившись. Если вы не любитель продолжительных водных процедур, значит это будет книга или авантюра - на выбор.

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Новости Латвия | 1 апреля 2020 | 20:29

В начале следующей недели прогнозируют +15

D-fakti.lv

В ближайшие два дня ожидается сильный ветер, но выходные будут более весенними. На следующей неделе же температура воздуха может быть и выше +15, свидетельствуют прогнозы.

В четверг усилится юго-западный ветер, вечером и в ночь на пятницу в Курземе порывистый ветер будет достигать 20-24 м/с. В других регионах усиление ветра ожидается в пятницу: весь день его порывы — 20-22 м/с.

В четверг временами дожди, в пятницу же ожидается и мокрый снег, возможен град. Не исключено, что местами прогремит гром.

Температура воздуха во второй половине дня в четверг и в пятницу составит +5... +10 градусов, ночами — +1... +6 градусов, на востоке — до -1 градуса.

В субботу погода начнет улучшаться, порывы северо-западного ветра еще будут достигать 10-15 м/с, местами кратковременный дождь и снег. Воздух прогреется до +4... +9 градусов. В воскресенье во второй половине дня — +7... +12 градусов. Но ночи в конце недели будут холодными: столбик термометра опустится до 0...-4 градусов, на побережье — до +1... +2 градусов.

В начале следующей недели погода будет солнечной и теплой, в пятницу местами температура составит +15 градусов, во вторник в большинстве регионов будет +14... +17 градусов.

LSM

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