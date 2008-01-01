Covid-19 в Латвии: 446 случаев заболевания

Новости Латвия | 1 апреля 2020 | 20:27

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За прошедшие сутки в Латвии было сделано 1003 проверки на Covid-19, из которых 48 оказались положительными — рекордный показатель за один день, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В статистику включены и 27 постояльцев приюта, о которых накануне сообщал Rus.Lsm.lv. В стационаре находятся 28 пациентов, трое — в тяжелом состоянии. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения превысило четыре сотни и составляет 446 человек. Всего было проведено 15 810 проверок.

Несколько дней в Латвии анализов на Covid-19 выполнялось вдвое меньше прежнего: около 500 вместо 1000 с лишним. В настоящее время у государства достаточно тест-китов (комплектов для анализов), но суточная мощность лабораторий составляет порядка 1200-1300 тестов. Это объясняется резервами человеческих ресурсов в медицине, пояснила Rus.LSM.lv на пресс-конференции онлайн после внеочередного заседания Кабмина глава Минздрава Илзе Винькеле («Развитие/За!»).

«Тестировать мы можем только тех, кто согласен и кто отправляется на эти пункты тестирования. Число людей, которые звонят на телефоны Национальной службы здоровья, сократилось, но мы сейчас работаем с семейными врачами, и на этой неделе тестирование смогут получить и те люди, у которых нет признаков того, что они были вне Латвии в последние 14 дней или контактировали с каким-то инфицированным лицом. Семейные врачи по своему усмотрению смогут послать на тесты и людей с респираторными заболеваниями.

Очевидно, число тестов опять увеличится. Сколько тестов в сутки вообще можно выполнить, я не возьмусь сейчас сказать, но могу снова повторить, что мы обеспечены комплектами для анализов. Да, те поставщики, с которыми мы работаем, устанавливают определенные лимиты поставок в неделю, но сейчас нам нехватка тестов не грозит и тогда, когда мы увеличим снова объемы тестирования до этих 1000 или чуть больше тестируемых в день.

Что я подчеркивала уже с самого начала эпидемии, наибольшей проблемой у нас является физическая нехватка людей. Ограниченное число медиков, которые эти тесты могут выполнять. Так что пропускная способность — это 1200-1300 в день.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, в одном из приютов некой религиозной организации Риги подтверждено 27 случаев заболевания коронавирусом. По мнению эпидемиологов, инфицированными могут быть все находящиеся в приюте – 100 человек. Приют изолирован, а находящимся в нем людям назначен строгий карантин.

Представитель приюта Zilais krusts Майя Смане рассказала Латвийскому телевидению, что в воскресенье у одного из клиентов поднялась высокая температура. Позже у него был диагностирован Covid-19. Она не смогла назвать общее число инфицированных, но отметила, что все находятся в приюте, на карантине. Еще с 12 марта всем посетителям было разрешено оставаться в приюте и днем, но никто не контролировал, кто и куда ходил.

LSM