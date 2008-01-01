1 апреля

День дорожной полиции Латвии, День смеха

Именины:
Дагне, Дагнис / Дарья, Дмитрий, Софья

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вам, возможно, придется уступить чьей-то настойчивости. Конечно, можно и посопротивляться, но в этом не будет особого смысла, ибо рано или поздно вы все равно согласитесь и ваше нынешнее упрямство просто приведет к потере времени.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
День
3 .. 5 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
6 .. 8 м/с
четверг
Ночь
1 .. 3 C
Утро
1 .. 3 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

В понедельник утром ожидается мороз до -9 градусов, возможен снег

В понедельник, 30 марта, ночью и утром температура воздуха в Латвии понизится до -3..-9 градусов, пр ...

2. Еще два дня принимаются заявки на участие в программе софинансирования по сохранению духовного наследия

3. В заведениях общепита ужесточаются правила

4. Covid-19: выявленных носителей вируса в Латвии теперь 376

5. Covid-19 в Латвии: 347 случаев заболевания

6. Создан специальный портал о ситуации с COVID-19 в Латвии

7. Ушли в мир иной...

8. Если у вас есть вопросы по Covid-19: в Латвии введен бесплатный номер

9. По выходным будут закрыты все торговые центры

10. Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Латвия | 1 апреля 2020 | 20:27

Covid-19 в Латвии: 446 случаев заболевания

LTV

За прошедшие сутки в Латвии было сделано 1003 проверки на Covid-19, из которых 48 оказались положительными — рекордный показатель за один день, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В статистику включены и 27 постояльцев приюта, о которых накануне сообщал Rus.Lsm.lv. В стационаре находятся 28 пациентов, трое — в тяжелом состоянии. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения превысило четыре сотни и составляет 446 человек. Всего было проведено 15 810 проверок.

Несколько дней в Латвии анализов на Covid-19 выполнялось вдвое меньше прежнего: около 500 вместо 1000 с лишним. В настоящее время у государства достаточно тест-китов (комплектов для анализов), но суточная мощность лабораторий составляет порядка 1200-1300 тестов. Это объясняется резервами человеческих ресурсов в медицине, пояснила Rus.LSM.lv на пресс-конференции онлайн после внеочередного заседания Кабмина глава Минздрава Илзе Винькеле («Развитие/За!»).

«Тестировать мы можем только тех, кто согласен и кто отправляется на эти пункты тестирования. Число людей, которые звонят на телефоны Национальной службы здоровья, сократилось, но мы сейчас работаем с семейными врачами, и на этой неделе тестирование смогут получить и те люди, у которых нет признаков того, что они были вне Латвии в последние 14 дней или контактировали с каким-то инфицированным лицом. Семейные врачи по своему усмотрению смогут послать на тесты и людей с респираторными заболеваниями.

Очевидно, число тестов опять увеличится. Сколько тестов в сутки вообще можно выполнить, я не возьмусь сейчас сказать, но могу снова повторить, что мы обеспечены комплектами для анализов. Да, те поставщики, с которыми мы работаем, устанавливают определенные лимиты поставок в неделю, но сейчас нам нехватка тестов не грозит и тогда, когда мы увеличим снова объемы тестирования до этих 1000 или чуть больше тестируемых в день.

Что я подчеркивала уже с самого начала эпидемии, наибольшей проблемой у нас является физическая нехватка людей. Ограниченное число медиков, которые эти тесты могут выполнять. Так что пропускная способность — это 1200-1300 в день.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, в одном из приютов некой религиозной организации Риги подтверждено 27 случаев заболевания коронавирусом. По мнению эпидемиологов, инфицированными могут быть все находящиеся в приюте – 100 человек. Приют изолирован, а находящимся в нем людям назначен строгий карантин.

Представитель приюта Zilais krusts Майя Смане рассказала Латвийскому телевидению, что в воскресенье у одного из клиентов поднялась высокая температура. Позже у него был диагностирован Covid-19. Она не смогла назвать общее число инфицированных, но отметила, что все находятся в приюте, на карантине. Еще с 12 марта всем посетителям было разрешено оставаться в приюте и днем, но никто не контролировал, кто и куда ходил.

LSM         

Добавить комментарий

 