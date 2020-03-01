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Ушли в мир иной...

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Общество | 31 марта 2020 | 19:39

Ушли в мир иной...

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С 25 по 31 марта 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 14 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Andrejevs Vladimirs (26.12.1953 - 26.03.2020)
Dudkevičs Alberts (03.08.1939 - 30.03.2020)
Gasjaņeca Stefānija (12.10.1941 - 25.03.2020)
Gedžjuniene Valentīna (30.05.1949 - 27.03.2020)
Geiba Viktorija (11.10.1928 - 31.03.2020)
Jukuma Vanda (06.11.1936 - 29.03.2020)
Koreņevskis Anatolijs (05.08.1933 - 26.03.2020)
Koržeņevska Vanda (18.08.1923 - 27.03.2020)
Kozicins Vasilijs (10.05.1950 - 31.03.2020)
Kuzņecovs Jakovs (29.03.1945 - 29.03.2020)
Pašukevičs Vitālijs (09.09.1945 - 30.03.2020)
Romanovskis Pāvels (06.08.1940 - 27.03.2020)
Sinkeviča Fedora (08.09.1941 - 28.03.2020)
Skurjate Ņina (19.02.1951 - 29.03.2020).
 

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