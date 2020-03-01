Ушли в мир иной...

Новости Общество | 31 марта 2020 | 19:39

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С 25 по 31 марта 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 14 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Andrejevs Vladimirs (26.12.1953 - 26.03.2020)

Dudkevičs Alberts (03.08.1939 - 30.03.2020)

Gasjaņeca Stefānija (12.10.1941 - 25.03.2020)

Gedžjuniene Valentīna (30.05.1949 - 27.03.2020)

Geiba Viktorija (11.10.1928 - 31.03.2020)

Jukuma Vanda (06.11.1936 - 29.03.2020)

Koreņevskis Anatolijs (05.08.1933 - 26.03.2020)

Koržeņevska Vanda (18.08.1923 - 27.03.2020)

Kozicins Vasilijs (10.05.1950 - 31.03.2020)

Kuzņecovs Jakovs (29.03.1945 - 29.03.2020)

Pašukevičs Vitālijs (09.09.1945 - 30.03.2020)

Romanovskis Pāvels (06.08.1940 - 27.03.2020)

Sinkeviča Fedora (08.09.1941 - 28.03.2020)

Skurjate Ņina (19.02.1951 - 29.03.2020).



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