Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 31 марта 2020 | 19:28

На 30 марта 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- администратор;

- администратор безопасности информационных систем;

- администратор обслуживания компьютерной сети;

- администратор офиса;

- арт-терапевт;

- архивариус;

- архитектор;

- бетонщики;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- газосварщики;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- директор (металлообрабатывающая сфера);

- дояры;

- жестянщики;

- журналист;

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер по подготовке производства;

- инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации;

- инженер-строитель;

- инженер-электрик;

- инженеры-электронщики (работа в Ливанах);

- испытатель (металлообработка / машиностроение); ;

- каменщики;

- кассир магазина;

- коммерческий директор;

- кондитер;

- конструкторы-механики (машиностроение/металлообработка);

- контролеры;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- медсестры;

- механик по транспорту;

- механик в цех;

- механики электромеханического оборудования;

- могильщик;

- мойщик автомобилей;

- мойщик оборудования;

- монтажники жалюзи;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр систем низкого напряжения;

- мужской парикмахер;

- нормировщик;

- оператор колл центра;

- оператор металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор пескоструйного оборудования (работа в Ливанах);

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор по приготовлению волокна (работа в Ливанах);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пищевых продуктов;

- оператор покраски металла (работа в Риге);

- оператор ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- охранник;

- педагог/ школьный психолог;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник повара;

- портной;

- программисты;

- продавцы-консультанты;

- продавцы в магазины розничной торговли;

- проектировщики;

- производитель мясных продуктов;

- психолог;

- редактор;

- ремонтные рабочии;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель библиотеки (Ликсна, Ликсненская волость);

- руководители проектов;

- руководитель социальной службы;

- руководитель строительных работ;

- садовник;

- сантехники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретарь делопроизводитель (Науенская музыкальная школа);

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесарь подвижного состава;

- слесарь-сантехник;

- сметчик;

- сортировщик;

- специалист по закупкам;

- специалист по продажам;

- стоматолог;

- строители;

- техник качества;

- техник телекоммуникаций;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- торговый представитель;

- трактористы;

- тюремный охранник;

- уборщик;

- учитель истории и социальных знаний (Силенская основная школа);

- учитель-логопед;

- учитель музыки (Науенская основная школа);

- учитель начального образования (Земгальская средняя школа);

- физиотерапевты;

- финансовые аналитики;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- экскурсовод;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ удалённо.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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