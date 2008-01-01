В Даугаве выловили плот с контрабандой

Новости Происшествия | 31 марта 2020 | 19:04

Погранохрана ЛР Погранохрана ЛР

Утром 30 марта сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) извлекли из Даугавы в районе латвийско-белорусской границы плот с контрабандными сигаретами.

По данным ГПС, сотрудники Пиедруенской заставы при патрулировании заметили в воде подозрительный предмет, напоминающий треугольник. Как оказалось, контрабандисты связали три ящика с сигаретами, обмотали их пленкой и решили переправить из Беларуси в Латвию.

Всего пограничники нашли в коробках 45 000 сигарет "Премьер" с акцизными марками Республики Беларусь. По делу начат уголовный процесс.

Delfi