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Избавьтесь от того хлама, который навевает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до старьевщика.
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Новости Происшествия | 31 марта 2020 | 19:04
В Даугаве выловили плот с контрабандой
Утром 30 марта сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) извлекли из Даугавы в районе латвийско-белорусской границы плот с контрабандными сигаретами.
По данным ГПС, сотрудники Пиедруенской заставы при патрулировании заметили в воде подозрительный предмет, напоминающий треугольник. Как оказалось, контрабандисты связали три ящика с сигаретами, обмотали их пленкой и решили переправить из Беларуси в Латвию.
Всего пограничники нашли в коробках 45 000 сигарет "Премьер" с акцизными марками Республики Беларусь. По делу начат уголовный процесс.
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