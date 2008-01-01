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Сегодня вы будете странным образом в последний момент избегать неприятностей, в таких ситуациях, когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными. Удача благоволит вам.
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Новости Латвия | 31 марта 2020 | 18:58
Covid-19: в Латвии почти 400 заболевших
За прошедшие сутки в Латвии провели 500 анализов на Covid-19 — и 22 оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Таким образом, число общее число заболевших в стране — 398. В общей сложности выполнено уже 14807 анализов на коронавирус. В стационаре 27 пациентов, из них трое в тяжелом состоянии.
Как уже писал Rus.lsm.lv, Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи.
В воскресенье 29 марта Кабинет министров провел внеочередное дистанционное совещание, после которого глава правительства на пресс-конференции онлайн объявил, что вводятся новые ограничения — так называемое правило «два и два», подразумевающее, что нельзя собираться компаниями более чем из двух человек, а от окружающих в публичных местах необходимо держаться на расстоянии не менее двух метров. Исключения предусмотрены для рабочих коллективов и для членов одной семьи.
Будут ужесточены и наказания за нарушение режима карантина и самоизоляции.
При этом министр внутренних дел Сандис Гиргенс (КПС) настаивает на введении еще более жестких ограничений на перемещение людей в публичном пространстве. Политик призывает взять на вооружение опыт других стран Евросоюза — там людям разрешено покидать дом только в случае острой необходимости, чтобы сходить в продуктовый магазин или аптеку, выгулять собаку, а штрафы за нарушения достигают тысяч евро. Латвии, по убеждению главы МВД, «нужно взять паузу на месяц». Большого вреда экономике это не нанесет, а распространению инфекции способно помешать, пояснил он.
Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим ЧС, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест и закрытие учебных учреждений.
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