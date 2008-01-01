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Новости Латвия | 31 марта 2020 | 18:46
В этом году март был холоднее января
Март в Латвии был холоднее января, свидетельствует обобщенная порталом LSM информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Средняя температура в марте была ниже, чем в январе, но при этом все равно превысила климатическую норму. Так, в период 1981-2010 гг., что считается за климатическую норму, средняя температура в марте составляла 0,2 градуса.
В этом месяце было несколько очень теплых весенних дней, в которые были поставлены новые температурные рекорды. В январе мороз был более устойчивым, но при этом месяц прошел без единой волны холода.
В январе средняя температура воздуха составляла +3,1 градусов, а в марте она была ниже +3 градусов.
В марте было несколько волн холода, когда ночами столбики термометров опускались до -10 градусов. Самым теплым днем месяца же стало 28 марта, когда воздух в Даугавпилсе прогрелся до +13,6 градусов.
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