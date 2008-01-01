К выходным станет теплее — но дождливее

Новости Латвия | 30 марта 2020 | 19:28

D-fakti.lv D-fakti.lv

В течение этой недели постепенно станет теплее, однако со среды чаще возможны осадки и порывистый ветер, свидетельствуют прогнозы.

Ночь на вторник будет ясной и холодной, температура опустится до -4... -9 градусов. Теплее будет на курземском побережье Рижского залива, а также местами в Земгале — около 0... -3 градусов, поскольку там будет больше облаков и немного снега. День же будет солнечным — воздух прогреется до +2... +7 градусов.

Со среды на погоду в Латвии начнет влиять циклон, поэтому осадков станет больше. В ночь на среду и в первой половине дня во многих регионах снег, во второй половине недели — в основном дождь.

Ожидается порывистый юго-западный, западный ветер, в пятницу — северо-западный. Он усилится, порывы во многих местах будут достигать 20-25 м/с. В выходные он успокоится, однако останется порывистым.

Температура воздуха во второй половине недели по ночам составит -3... +5 градусов, днем — от +3 до +8 градусов, местами до +10.

LSM