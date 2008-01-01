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Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует, тяжких последствий быть не должно.
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Новости Латвия | 30 марта 2020 | 19:25
Covid-19: выявленных носителей вируса в Латвии теперь 376
За минувшие сутки тесты на коронавирус Covid-19 выполнены 502 жителям Латвии, положительными анализы оказались у 29 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
По данным Национальной службы здоровья (NVD), 28 пациентов лечатся в стационарах, в том числе у 25 течение болезни средне-тяжелое, а у троих тяжелое.
В общей сложности в Латвии, по данным SPKC, выполнено уже 14 313 тестов на Covid-19.
Тем временем Госполиция за последние сутки в ходе 624 проверок начала семь дел о нарушении ограничений, налагаемых режимом ЧС.
КОНТАКТ
Служба неотложной медицинской помощи просит латвийцев использовать телефон 113 только в действительно экстренных случаях. Со всеми не-экстренными вопросами относительно коронавируса Covid-19 можно звонить в Центр профилактики и контроля заболеваний по номеру
67387661
по рабочим дням с 8:30 до 17:00.
Тем, кто вернулся из-за границы и минимум два дня испытывает симптомы, позволяющие подозревать Covid-19, нужно звонить по номеру
8303
с 9.00 до 18.00
Обращения принимают ежедневно
Записаться на анализ можно только там.
Информация о коронавирусе и чрезвычайной ситуации в Латвии: единая бесплатная круглосуточная телефонная линия — 8345.
Для звонков о Covid-19 из-за границы: круглосуточный номер МИД +371 26 33 77 11.
На домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний информация по коронавирусу теперь доступна и на русском.
См. также распространенное Центром видео:
Как распространяется коронавирус и как от него защититься
Кабинет министров также подготовил информацию на русском языке о ситуации с распространением Covid-19.
LSM
Как уже писал Rus.lsm.lv, Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи.
В воскресенье 29 марта Кабинет министров провел внеочередное дистанционное совещание, после которого глава правительства на пресс-конференции онлайн объявил, что вводятся новые ограничения — так называемое правило «два и два», подразумевающее, что нельзя собираться компаниями более чем из двух человек, а от окружающих в публичных местах необходимо держаться на расстоянии не менее двух метров. Исключения предусмотрены для рабочих коллективов и для членов одной семьи.
Будут ужесточены и наказания за нарушение режима карантина и самоизоляции.
При этом министр внутренних дел Сандис Гиргенс (КПС) настаивает на введении еще более жестких ограничений на перемещение людей в публичном пространстве. Политик призывает взять на вооружение опыт других стран Евросоюза — там людям разрешено покидать дом только в случае острой необходимости, чтобы сходить в продуктовый магазин или аптеку, выгулять собаку, а штрафы за нарушения достигают тысяч евро. Латвии, по убеждению главы МВД, «нужно взять паузу на месяц». Большого вреда экономике это не нанесет, а распространению инфекции способно помешать, пояснил он.
Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим ЧС, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест и закрытие учебных учреждений.
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