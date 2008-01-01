В заведениях общепита ужесточаются правила

Новости Латвия | 30 марта 2020 | 19:14

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Министерство экономики разработало более строгие требования социального дистанцирования в местах общественного питания, которые вступят в силу с завтрашнего дня, 31 марта, сообщает министерство.

Согласно распоряжению Минэкономики, в местах общественного питания необходимо обеспечивать дистанцию в два метра между столиками. При этом за одним столом не могут находиться более двух человек, если они не могут подтвердить, что являются членами одной семьи. На кассах и в зоне обслуживания необходимо соблюдать двухметровую дистанцию. Максимально допустимым количеством посетителей в зале общественного питания является один человек на площади как минимум 4 кв. м. Поставщики услуг общественного питания также должны обеспечить возможность приобретения еды навынос.

Кроме того, у входа в заведения общественного питания должны быть размещены информационные таблички с призывом к людям с симптомами респираторных инфекций не приходить в места общественного питания. Также посетители должны быть информированы о максимальном количестве людей, которые одновременно могут находиться в заведении общественного питания и о необходимости сохранять дистанцию в два метра.

В местах общественного питания раз в 15 минут должно звучать сообщение на латышском языке, призывающее не задерживаться в заведении и следовать всем ограничениям.

Минэкономики призывает поставщиков услуг вводить и другие меры предосторожности для ограничения потока клиентов и защиты работников и клиентов.

За соблюдением всех вышеупомянутых требований будет следить Госполиция и полиция самоуправления.

Как уже писал Rus.lsm.lv, по состоянию на утро 30 марта число выявленных носителей Covid-19 достигло 376 человек.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи. По их прогнозам, теперь будет расти число случаев заражения внутри Латвии.

В воскресенье 29 марта Кабинет министров провел внеочередное дистанционное совещание, после которого глава правительства на пресс-конференции онлайн объявил, что вводятся новые ограничения — так называемое правило «два и два», подразумевающее, что нельзя собираться компаниями более чем из двух человек, а от окружающих в публичных местах необходимо держаться на расстоянии не менее двух метров. Исключения предусмотрены для рабочих коллективов и для членов одной семьи.

Будут ужесточены и наказания за нарушение режима карантина и самоизоляции.

LSM