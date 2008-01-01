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Сегодня у вас может разыграться воображение. Возможно буквально все - от кошмаров во время послеобеденного сна до явственно слышимых стонов привидений в коридоре вашей квартиры. Не перенапрягайте нервы, если вам страшно войти в темную комнату, возьмите кого-нибудь с собой.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 30 марта 2020 | 17:42
Создан специальный портал о ситуации с COVID-19 в Латвии
Государственная канцелярия Латвии при поддержке ряда инстанций создала специальный портал covid19.gov.lv, отражающий самую актуальную информацию о распространении и борьбе с коронавирусом в стране.
Данный сайт создан на двух языках – латышском и русском, и пока еще находится в стадии разработки. Однако уже сейчас на портале можно найти свежую статистику заболевания, полезные материалы, список важных контактов, и подробный перечень часто задаваемых вопросов и ответов о COVID-19.
Портал разработан с целью предоставления объективной и краткой информации о развитии чрезвычайной ситуации в стране.
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