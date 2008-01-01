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Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны как и другие.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 29 марта 2020 | 15:48
В понедельник утром ожидается мороз до -9 градусов, возможен снег
В понедельник, 30 марта, ночью и утром температура воздуха в Латвии понизится до -3..-9 градусов, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Днем ожидается переменная облачность, на западе и в центральных регионах страны возможен снег. Температура воздуха повысится до +2..+6 градусов.
В Риге днем также сохранится переменная облачность, вечером возможен снег. Минимальная температура воздуха ночью составит -2..-4 градуса, в пригородах - до -8 градусов, днем потеплеет до +5 градусов.
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