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Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны как и другие.

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Новости Латвия | 29 марта 2020 | 15:48

В понедельник утром ожидается мороз до -9 градусов, возможен снег

Пресс-фото

В понедельник, 30 марта, ночью и утром температура воздуха в Латвии понизится до -3..-9 градусов, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Днем ожидается переменная облачность, на западе и в центральных регионах страны возможен снег. Температура воздуха повысится до +2..+6 градусов.

В Риге днем также сохранится переменная облачность, вечером возможен снег. Минимальная температура воздуха ночью составит -2..-4 градуса, в пригородах - до -8 градусов, днем потеплеет до +5 градусов.

Делфи

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