29 марта

Именины:
Агия, Алдонис / Денис, Иван, Павел, Роман

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодня наитяжелейшей проблемой может стать решение вопроса о выборе цвета носового платка. Остальное затруднений вызывать не должно.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
День
12 .. 14 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
1 .. 3 м/с
воскресенье
Ночь
2 .. 4 C
Утро
2 .. 4 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Covid-19 в Латвии: подтверждено 197 случаев заболевания

За минувшие сутки в Латвии по подозрению на заболевание Covid-19 было сделано 692 анализа. Инфекция ...

2. В Даугавпилсе введен запрет на посещение детских площадок

3. Ушли в мир иной...

4. Если у вас есть вопросы по Covid-19: в Латвии введен бесплатный номер

5. По выходным будут закрыты все торговые центры

6. LDz сворачивает полумиллиардный проект электрификации {1}

7. В ночь на воскресенье надо перевести часы на час вперед

8. Covid-19: в Латвии — 180 заболевших

9. Летняя Олимпиада перенесена на 2021 год

10. На новой неделе потеплеет до +16 градусов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Латвия | 29 марта 2020 | 15:38

Латвия перешла на летнее время

Пресс-фото

В ночь на воскресенье, 29 марта, Латвия перешла на летнее время — часы необходимо было перевести на час вперед.

Идея экономии энергоресурсов за счет перевода стрелок часов весной и осенью принадлежит американскому государственному деятелю Бенджамину Франклину прозвучало в передаче ЛР4 «Домская площадь». В наши дни часы переводят около ста стран мира, но с каждым годом все больше государств отказываются от этой практики.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, в странах ЕС продолжатся дискуссии о новых условиях перевода часов два раза в год, и пока в силе ранее одобренный порядок, предполагающий, что Латвия и другие страны мира продолжат переходить на летнее время.

Еврокомиссия провела глобальный опрос европейцев по поводу того, надо ли переводить стрелки часов дважды в год. Подавляющее большинство жителей — 84% — высказались против перехода на летнее время и обратно. По утверждениям ЕК, люди все чаще жалуются на негативное влияние перевода часов на их здоровье, а аргумент экономии энергоресурсов от перевода стрелок больше несостоятелен в современной экономике.

Европейская комиссия выступила с предложением отказаться в Европейском союзе от регулярного перевода часов. После странам предложили выбрать между зимним и летним временем — и окончательно перейти в 2019 году весной или осенью соответственно.

Однако странам-участницам потребовалось дополнительное время на работу нацкомиссий и опрос жителей, поэтому дискуссии в ЕС продолжатся — и новая директива, возможно, вступит в силу в 2021 году, указывает Минэкономики.

Латвия поддерживает отказ от сезонной смены времени с постоянным сохранением летнего времени, говорится в докладе Министерства экономики, заслушанном в середине февраля в закрытой части заседания правительства.

И Литва, и Эстония ранее заявили: при выборе часового пояса они учтут точку зрения соседей.

Проведенный ранее опрос показал, что 56% жителей Латвии считают, что перевод времени на один час вперед или назад плохо сказывается на их самочувствии и здоровье.

LSM

Добавить комментарий

 