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Новости В мире | 29 марта 2020 | 15:32
Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий
Польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий умер в воскресенье в возрасте 86 лет в Кракове. Об этом сообщила журналистам глава Ассоциации имени Людвига ван Бетховена и жена музыканта Эльжбета Пендерецкая.
В сообщении ассоциации напомнили, что Пендерецкий был почетным доктором нескольких десятков университетов, почетным членом важнейших художественных и научных академий, а также почетным профессором многих престижных художественных ВУЗов. "Кавалер ордена Белого Орла (высокая государственная награда в Польше - прим. ТАСС), за свое творчество он был удостоен высоких отечественных и зарубежных престижных наград, в том числе пять раз премии Grammy", - говорится в сообщении.
Кшиштоф Пендерецкий родился в 1933 году в городе Дембица на юго-востоке Польши в семье адвоката. Мальчику с детства прививали любовь к классической музыке, обучали игре на скрипке и фортепиано. В гимназии он создал собственный оркестр, где был одновременно и скрипачом, и дирижером. Музыкальное образование продолжал в Кракове.
Первый успех к Пендерецкому как композитору пришел в 1959 году после победы на всепольском конкурсе. После этого молодой автор стал желанным гостем на фестивалях современной классической музыки по всему миру, а его произведения получили широкую известность в качестве примера восточноевропейского музыкального авангарда.
В 1960 году за произведение "8'37''" он получил награду организации Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО в Париже. Свою первую симфонию композитор написал в 1973 году. Кроме того, Пендерецкий является автором музыки к фильму "Рукопись, найденная в Сарагосе" Войцеха Ежи Хаса. Его композиции также можно услышать в фильмах "Сияние" (The Shining, 1980) Стэнли Кубрика, "Изгоняющий дьявола" (The Exorcist, 1973) Уильяма Фридкина и "Маска " (Maska, 2010) братьев Куэй.
Композитор почти до последних дней сочинял музыку, выступал с концертами и участвовал в самых разных проектах, самый крупный из которых - открывшийся в 2012 году Европейский центр классической музыки. Как пояснял сам Пендерецкий, это своеобразное место творческой памяти для будущих поколений, образовательный центр для молодых талантов.
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