Россия с понедельника закрывает границы

Новости Латвия | 28 марта 2020 | 19:59

Временно ограничить движение через границу России с полуночи 30 марта распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Дальнобойщики с российскими паспортами пересекать границу смогут, иностранцы — с видами на жительство и по уважительным причинам.

Как говорится в распоряжении, ограничат движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, в том числе и сухопутную границу с Белоруссией.

Исключения все же будут — для российских дипломатов и членов их семей, а также граждан РФ, которые являются «водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, персоналом, определенным международными соглашениями Российской Федерации в сфере железнодорожного транспорта, сотрудниками Межправительственной фельдъегерской связи, членами официальных делегаций, курьерами дипломатической связи, выезжающими из Российской Федерации, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность»

Границы остаются открытыми для иностранцев, у которых есть визы, выданные в связи со смертью родственника; граждан стран, у которых с Россией безвизовый режим и которые едут в качестве курьеров дипсвязи или из-за смерти близкого родственника (необходимы подтверждающие документы); членов семей (в том числе опекунов и попечителей) граждан РФ; тех, кто постоянно живет в России, а также следует транзитом через аэропорты

Исключения также сделаны для жителей Донецкой и Луганской республик с российскими паспортами и граждан «государств-частников Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта»

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, однако, в своем twitter заявил, что ограничения не касаются грузовых перевозок, а возвращение латвийцев из РФ и россиян домой уже организовано.

LSM