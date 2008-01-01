Сегодня ночью Латвия перейдет на летнее время

Новости Латвия | 28 марта 2020 | 19:55

Пресс-фото Пресс-фото

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00, следует перевести часы на час вперед — Латвия переходит на летнее время, сообщает Латвийское радио 4.

Согласно правилам Кабинета министров, переход на летнее время в Латвии происходит следующим образом: в последнее воскресенье марта в 03:00 часы переводят на час вперед, а последнее воскресенье октября в 04:00 переводят на час назад.

LSM