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Сегодня у вас может совершенно неожиданно появиться возможность получить недурную прибыль. Главное - эту самую возможность не проглядеть.
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Новости Латвия | 28 марта 2020 | 19:55
Сегодня ночью Латвия перейдет на летнее время
В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00, следует перевести часы на час вперед — Латвия переходит на летнее время, сообщает Латвийское радио 4.
Согласно правилам Кабинета министров, переход на летнее время в Латвии происходит следующим образом: в последнее воскресенье марта в 03:00 часы переводят на час вперед, а последнее воскресенье октября в 04:00 переводят на час назад.
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