Covid-19: в Латвии число выявленных носителей достигло 305

Новости Латвия | 28 марта 2020 | 19:54

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За последние сутки было проведено 1046 тестов на наличие коронавируса Covid-19, диагноз подтвердился у 25 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, Латвия активно проводит анализы по определенному алгоритму, обследуя в первую очередь людей из групп риска. В общей сложности проведено уже 12748 тестов, число выявленных носителей коронавируса достигло 305.

Из заболевших 21 пациент находится в стационаре, из них у 18 болезнь протекает в легкой или средней форме, а три человека переносят ее тяжело. Как пояснила Службе новостей LTV представитель Восточной больницы Илга Намниеце, хотя все три пациента находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние стабильно:

«Надеемся, так будет и в дальнейшем. Им оказывается медпомощь, усиленно наблюдают за состоянием их здоровья. Два пациента с двусторонней недостаточностью легких, и один — в почтенном возрасте, за 90, и с различными заболеваниями».

Решение о том, что вместо вернувшихся из-за границы сограждан активнее начнут обследовать на Covid-19 другие группы населения, в Минздраве приняли 21 марта. Перед тем были увеличены мощности для тестирования людей, вернувшихся из-за границы, но заболеваемость в этой группе оказалась низкой. Поэтому было сочтено необходимым изменить алгоритм тестирования людей на Covid-19.

Минздрав объявил, что в борьбе с распространением коронавируса особенно важно пресечь инфицирование людей из групп риска, в том числе не допустить заражения в медучреждениях. В то же время, если у человека наблюдаются только легкие симптомы заболевания, и он остается в карантине дома, анализ на Covid-19 для лечения не нужен. Его и не будут делать таким пациентам, пояснили в министерстве: тестирование будет целевым, всё внимание уделят группам риска и контактным лицам больных коронавирусом.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии не превышает уровня в 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот показатель возрастет, опасаются эпидемиологи.

Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим ЧС, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест и закрытие учебных учреждений. За соблюдением режима самоизоляции теми людьми, которые обязаны его соблюдать, следит полиция.

Кроме того, с 28 марта муниципальная полиция в Риге будет препятствовать чрезмерному скоплению сограждан в популярных публичных местах отдыха. Гуляющим строго рекомендовано не приближаться к окружающим ближе чем на два метра и не собираться компаниями. Исключение могут составлять только люди, проживающие в одном домохозяйстве. Родителей с детьми настоятельно просят не приходить на детские игровые площадки.

LSM