В Даугавпилсе предпринимателей просят заполнить анкету о возможных мерах поддержки бизнеса

Новости Экономика | 27 марта 2020 | 21:07

Пресс-фото Пресс-фото

В целях получения детальной информации о состоянии предпринимательской деятельности в условиях чрезвычайного положения, Департамент развития Даугавпилсской думы просит местных предпринимателей принять участие в опросе о работе своего предприятия. Это необходимо для оценки возможной поддержки со стороны государства и самоуправления.

Вопросы анкеты касаются факторов, повлиявших за изменения в работе предприятия и актуальных показателей фирмы (оборот, экспорт, работники и т.д.). Предпринимателей также просят выразить мнение о том, какие инструменты помощи они хотели бы получить от государства и самоуправления.

В процессе сбора данных при Департаменте развития будет создана специальная рабочая группа, которая затем обобщит полученную информацию – исходя из этого, далее будут приняты решения о степени поддержки бизнеса в той или иной отрасли. Основой для этого служат принятые 24 марта Правила Кабинета Министров №151 «Об отраслях, финансовая ситуация которых значительно ухудшилась в связи с распространением Covid-19».

Аналогичную работу в настоящий момент проводят многие самоуправления Латвии, которые рассматривают варианты льгот по налогу на недвижимость, снижения арендной платы, отсрочки коммунальных платежей и другие механизмы помощи бизнесменам.

Заполненные анкеты необходимо отправлять до 1 апреля на электронную почту: edvards.sargsjans@daugavpils.lv

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