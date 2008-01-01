27 марта

Международный день театра

Именины:
Густавс, Густс, Талритс / Михаил, Ростислав

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня у вас могут возникнуть неприятности с друзьями или семьей. Постарайтесь не слишком на них обижаться, иначе извиняться придется вам же.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
День
11 .. 13 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
2 .. 4 м/с
суббота
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
2 .. 4 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Covid-19 в Латвии: подтверждено 197 случаев заболевания

За минувшие сутки в Латвии по подозрению на заболевание Covid-19 было сделано 692 анализа. Инфекция ...

2. В Даугавпилсе введен запрет на посещение детских площадок

3. Ушли в мир иной...

4. Если у вас есть вопросы по Covid-19: в Латвии введен бесплатный номер

5. По выходным будут закрыты все торговые центры

6. LDz сворачивает полумиллиардный проект электрификации {1}

7. В ночь на воскресенье надо перевести часы на час вперед

8. Covid-19: в Латвии — 180 заболевших

9. Летняя Олимпиада перенесена на 2021 год

10. На новой неделе потеплеет до +16 градусов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Экономика | 27 марта 2020 | 21:07

В Даугавпилсе предпринимателей просят заполнить анкету о возможных мерах поддержки бизнеса

Пресс-фото

В целях получения детальной информации о состоянии предпринимательской деятельности в условиях чрезвычайного положения, Департамент развития Даугавпилсской думы просит местных предпринимателей принять участие в опросе о работе своего предприятия. Это необходимо для оценки возможной поддержки со стороны государства и самоуправления.

Вопросы анкеты касаются факторов, повлиявших за изменения в работе предприятия и актуальных показателей фирмы (оборот, экспорт, работники и т.д.). Предпринимателей также просят выразить мнение о том, какие инструменты помощи они хотели бы получить от государства и самоуправления.

В процессе сбора данных при Департаменте развития будет создана специальная рабочая группа, которая затем обобщит полученную информацию – исходя из этого, далее будут приняты решения о степени поддержки бизнеса в той или иной отрасли. Основой для этого служат принятые 24 марта Правила Кабинета Министров №151 «Об отраслях, финансовая ситуация которых значительно ухудшилась в связи с распространением Covid-19».

Аналогичную работу в настоящий момент проводят многие самоуправления Латвии, которые рассматривают варианты льгот по налогу на недвижимость, снижения арендной платы, отсрочки коммунальных платежей и другие механизмы помощи бизнесменам.

Заполненные анкеты необходимо отправлять до 1 апреля на электронную почту: edvards.sargsjans@daugavpils.lv

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 